Fugitivo da Justiça mineira é preso no Sul da Bahia

Um homem de 39 anos, nascido em Teófilo Otoni, no Vale do Jequitinhonha, condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, foi preso em Teixeira de Freitas, na Bahia, por policiais civis mineiros. Ele estava foragido há mais de um ano.

Segundo a Polícia Civil, havia um mandado de prisão em aberto expedido em abril de 2024 pela Vara de Execuções Criminais da Comarca de Ipatinga. Além de ser condenado, o homem é investigado por tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro.

O campo de atuação do homem, segundo os policiais, eram as cidades de Ipatinga e Governador Valadares, depois que ele se estabeleceu na região Leste de Minas.

A ida para a Bahia, segundo as apurações, era porque ele tinha como objetivo expandir as atividades de uma organização criminosa com base em São Paulo, da qual seria integrante. Os alvos de mercado eram o Vale do Mucuri, em Minas Gerais, e o Sul da Bahia.

As investigações duraram oito meses e resultaram na operação, realizada na terça-feira (10/6), para encontrar o foragido. A prisão ficou a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Timóteo (MG).

A localização do suspeito foi possível graças ao trabalho do Serviço de Inteligência da Polícia Civil. Além do trabalho de campo, os policiais ouviram diversas testemunhas.

Elo de ligação

Para efetuar a prisão, policiais civis do Vale do Rio Doce se deslocaram até Teixeira de Freitas e contaram com apoio logístico do 15º Departamento de Polícia Civil em Teófilo Otoni e da Superintendência de Investigações e Polícia Judiciária (SIPJ) da PCMG.

Segundo o delegado Gustavo Henrique Silva Cecílio, que conduziu as investigações, “a prisão desse foragido representa mais um passo no enfrentamento à criminalidade organizada”. Ele era considerado um elo relevante do tráfico interestadual e atuava com o objetivo de fortalecer a presença de uma organização criminosa na região”.

A importância da integração entre as polícias é ressaltada pela delegada regional de Ipatinga, Talita Martins: “O sucesso da operação é resultado da articulação entre delegacias em diferentes departamentos e do empenho de todas as equipes envolvidas. O trabalho conjunto é essencial para enfraquecer a atuação dessas organizações”.

O preso foi levado para a Delegacia de Teixeira de Freitas e transferido para o sistema prisional da Bahia, onde aguardará a transferência para Minas Gerais.