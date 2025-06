Trio suspeito de furtar iogurtes e biscoitos de creche é detido

Um homem, de 21 anos, foi preso e dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram apreendidos suspeitos de invadir e furtar uma creche municipal na madrugada dessa quarta-feira (11/6), em Sardoá (MG), no Vale do Rio Doce.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela diretora da creche, que relatou que três pessoas entraram na instituição pulando um muro. O trio foi em direção à cozinha e furtou iogurtes, achocolatados, fôrmas de gelo e outros objetos.

A ação dos envolvidos foi flagrada por câmeras de monitoramento da creche. O trio estava com o rosto coberto, mas um dos envolvidos foi reconhecido pelos militares devido às vestimentas.

O adolescente, de 15 anos de idade, foi encontrado em casa. Em contato com a mãe dele, a mulher confirmou que o filho chegou em casa de madrugada e autorizou a entrada dos militares na casa.

O adolescente estava embaixo da cama do quarto dele. Questionado sobre o furto, disse que parte do material estava na geladeira da residência e que os outros objetos estavam com os dois comparsas. Com ele, a PM apreendeu três fardos de iogurtes fechados.

Na residência do suspeito de 21 anos, a polícia encontrou três fardos de iogurtes e duas fôrmas de gelo. Com o outro adolescente, de 16 anos, foram recolhidos um pacote de amendoim, dois pacotes de biscoito, dois pacotes de achocolatado e sete fardos de iogurtes.

No registro da ocorrência, o homem de 21 anos ainda relatou que é a terceira vez que ele invade a creche para furtar alimentos. O trio foi encaminhado para a delegacia.