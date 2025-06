Júri de envolvido em ocorrência que resultou em morte de sargento é adiado

O julgamento de um dos envolvidos na ocorrência que resultou na morte do sargento Roger Dias, em janeiro de 2024, foi adiado. O júri estava marcado para a manhã desta quinta-feira (12/6) em Belo Horizonte. Geovanni Faria De Carvalho responde por tentativa de homicídio contra quatro policiais e tentativa de homicídio contra um motociclista no dia do fato.

O júri foi remarcado para dia 14 de agosto porque os policiais militares vítimas da ação não compareceram ao julgamento. Segundo informações do Fórum Lafayette, a Justiça requisitou a presença dos servidores públicos diretamente ao superior hierárquico da Polícia Militar, mas os militares não foram comunicados internamente pelo comando da PM sobre o júri.

Além dele, Welbert De Souza Fagundes, acusado de atirar e matar o sargento Dias, também responde pelo crime. Porém, o processo de Welbert foi desmembrado e será julgado em outra audiência.

A denúncia

De acordo com a denúncia do Ministério Público, no dia do ocorrido, os militares receberam denúncias de que suspeitos de roubo de veículo estavam transitando em um carro Fiat Uno pela Avenida Risoleta Neves, próximo ao Minas Shopping. A denúncia ainda informava que os suspeitos estavam armados.

Os policiais montaram operação na avenida quando visualizaram o carro denunciado com dois indivíduos no interior, sendo que Geovanni estava na condução. Os agentes deram ordem de parada para o motorista, que ignorou e fugiu em alta velocidade. Os militares montaram operação de cerco e bloqueio na região e posicionaram a viatura na rua Trinta e Nove.

Minutos depois, o carro ocupado pela dupla foi visualizado pela PM, que deu nova ordem de parada e foi novamente ignorada. Durante a nova tentativa de fuga, o condutor desviou da viatura na rua e colidiu com uma motocicleta.

O condutor da moto foi arremessado para fora da motocicleta e caiu no capô do carro conduzido por Geovanni. O acusado continuou acelerando o veículo e apenas parou quando perdeu o controle da direção e bateu em um poste. O motociclista foi socorrido e encaminhado para o Hospital Risoleta Neves.

Depois do impacto, Geovanni e Welbert desembarcaram do veículo e fugiram pela avenida no sentido Santa Luzia. Durante a perseguição, o acusado Welbert atirou duas vezes contra o Sargento Roger Dias na cabeça. Outro militar continuou a perseguição, cercou Welbert e atirou contra ele.

Welbert e o sargento Dias foram levados para o Hospital Risoleta Neves, mas o militar morreu alguns dias depois. Depois do socorro, os agentes retornaram ao local da ocorrência para localizar Geovanni, que foi encontrado escondido em uma laje de um comércio do bairro Novo Aarão Reis.

Durante a abordagem, o acusado atirou contra quatro policiais militares, mas errou os disparos. Os agentes reagiram e atiraram contra Geovanni, que também recebeu atendimento médico no Hospital Risoleta Neves. “Os denunciados atentaram contra agentes de segurança pública no exercício das funções, com o fito de assegurar a impunidade do crime de roubo praticado antes dos fatos”, afirma a denúncia do MP.