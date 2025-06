Ex-namorado joga água quente em travesti dentro de presídio

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma travesti, de 28 anos, detenta na Penitenciária Professor Soares Albergaria, em São Joaquim de Bicas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi queimada com água quente dentro do presídio, jogada pelo ex-namorado, um homem de 38 anos. Ela está internada no Hospital do Pronto Socorro João XXIII (HPS), na capital mineira.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), a travesti havia terminado o relacionamento com o outro detento, na última terça-feira, mas este não aceitou o fim do relacionamento e resolveu se vingar.

O homem planejou toda a ação. Ferveu água, indo para o banheiro, no horário em que a travesti costuma estar no local todos os dias. Assim que a travesti entrou no banheiro, foi surpreendida pelo ex-namorado, que jogou a água quente e, em seguida, desferiu vários socos, além de puxar-lhe os cabelos.

A travesti passou a gritar por socorro e foi acudida por policiais penais, que a encaminharam para o HPS. Lá os médicos informaram que a vítima tinha ferimentos de queimadura na cabeça, braços e peito.

Vingança

O fato ocorreu no Pavilhão 4 do presídio. Outros detentos, três na verdade, ficaram revoltados com a atitude do ex-namorado e o espancaram, deixando-o desmaiado no chão.

O homem também foi socorrido, sendo levado para a UPA de Betim, e de lá, encaminhado para o Hospital Regional. O caso foi registrado pela Polícia Penal como tentativa de homicídio contra a travesti e o agressor foi registrado como vítima de lesão corporal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia