MG: motorista de caminhão bate em árvore e morre preso às ferragens

Um motorista de 51 anos morreu preso às ferragens depois de bater a carreta que conduzia em uma árvore às margens da Rodovia Waldemar Miguel em Serrania (MG), no Sul do estado, nessa quarta-feira (11/6).

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) em Alfenas encontrou o caminhão com a cabine amassada na árvore.

Conforme os registros, o veículo seguia sentido Serrania/Campestre, com destino a Bandeira do Sul, quando o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu frontalmente contra uma árvore às margens da pista. Com o impacto, o motorista ficou preso às ferragens e morreu no local.

O corpo foi retirado em uma operação que durou três horas. Segundo os bombeiros, foi necessário o uso de ferramentas de corte e expansão para a retirada segura da vítima.

O caminhão foi retirado por um guincho e o trânsito não foi afetado.

A Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil também acompanharam a ocorrência. As causas do acidente ainda não foram definidas.