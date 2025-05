Bombeiros levam 11 horas para conter incêndio em carreta, na BR-050

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um incêndio em uma carreta exigiu 11 horas de combate às chamas e interditou parte do tráfego da rodovia BR-050, desde a tarde de sexta-feira (30/05), por volta das 16h30, deixando o motorista com queimaduras de segundo grau.

O fogo tomou conta do veículo que transportava carga de plástico rígido na Rodovia Chico Xavier, próximo à praça de pedágio do KM198, no município de Delta, Minas Gerais, sentido Uberaba.

O condutor da carreta foi a única vítima, sofrendo queimaduras de segundo grau em um dos braços - lesão significativa que causa bolhas, dor intensa e afeta as camadas mais profundas da pele.

Segundo relato do motorista à concessionária que administra a via, o incêndio teve início quando os freios da carreta travaram durante uma descida. Esse travamento gerou um superaquecimento no sistema de rodas, que rapidamente evoluiu para um foco de incêndio.

Na tentativa de conter as chamas iniciais utilizando um extintor portátil, o condutor acabou sofrendo as queimaduras.

Quando as equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) chegaram ao local, o incêndio já estava em fase avançada, com chamas intensas e grande produção de fumaça.

Antes mesmo da chegada dos bombeiros, um caminhão-pipa da Usina Delta, próxima ao local, já havia iniciado as primeiras ações de combate ao fogo. Simultaneamente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuava no controle do tráfego, que precisou ser interditado em determinados momentos e operou de forma parcial no sentido Uberaba durante a maior parte da longa ocorrência, causando congestionamentos.

O combate às chamas foi complexo e demorado, principalmente devido à natureza da carga – material plástico sólido, que tem alto índice de combustão e tendência a reignições. As equipes de emergência empenharam-se por horas, utilizando aproximadamente 30 mil litros de água. Para garantir a extinção do fogo e evitar novos focos, foi necessário o apoio de maquinário pesado, cedido pela Prefeitura de Delta, para revolver e resfriar a carga queimada.

A operação de controle do incêndio e o subsequente rescaldo - trabalho que assegura a completa extinção do incêndio, prevenindo novas ignições -, se estendeu até por volta das 3h45 de sábado (31/05).



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após a finalização do trabalho e a eliminação de riscos, o local ficou sob a guarda e responsabilidade da concessionária para as devidas providências de limpeza e liberação total da pista, segundo o CBMMG.