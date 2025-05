Praça Sete terá lixômetro em ação para conscientizar a população

A Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte, receberá um equipamento inusitado entre a segunda-feira (2/6) e a sexta-feira (6/6) da semana que vem: um lixômetro, composto por três caixas de acrílico transparente de 2 metros quadrados, cada. Durante o período em questão, todo o lixo coletado no local ficará exposto dentro do recipiente, que será instalado no canteiro central da Avenida Afonso Pena, na altura do número 728, em frente ao Pirulito.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o objetivo é conscientizar a população sobre a importância de colaborar com a limpeza, não jogando lixo no chão. A ação inclui, além da instalação do equipamento, a abordagem de comerciantes e pedestres com orientações sobre os serviços de limpeza, feita pela equipe de Mobilização Social da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU).

Nos quarteirões fechados da Praça Sete existem 90 lixeiras e, segundo a SLU, a área é varrida diariamente ao menos quatro vezes, inclusive aos sábados. Ainda assim, o local não permanece limpo por muito tempo.

Entre os resíduos frequentemente descartados de forma inadequada na Praça Sete estão papel, embalagens plásticas, pontas de cigarro, garrafas de vidro e restos de alimentos. "O lixômetro vai mostrar que um simples papel de bala jogado no chão, somado a tantos outros pequenos resíduos, se transforma rapidamente em uma montanha enorme de lixo", destaca a chefe do Departamento de Limpeza Urbana da SLU, Erika Resende.





Ela acrescenta que sem a colaboração da população, o esforço dos garis na varrição não é suficiente: "a intenção do lixômetro é que todos percebam, literalmente, o tamanho do problema que representa o lixo jogado nas ruas e a importância de todos colaborarem com a limpeza da cidade".





Além dos serviços de varrição, a coleta de resíduos domiciliares e capina, a SLU retira, mensalmente, adesivos e cartazes de 1,5 mil postes. Há ainda a lavação diária de mais de 100 pontos considerados críticos na cidade, inclusive aos domingos, onde há uma grande concentração de pessoas circulando.



Como colaborar com a limpeza urbana de BH

A SLU enumerou cinco medidas que os cidadãos devem tomar para ajudar a manter a cidade limpa. Confira-as: