Maior sino do mundo passa por Minas rumo à Santuário em Goiás

O “maior sino que badala do mundo” está passando por Minas Gerais. Nesta quinta-feira (29/5), com esquema especial de transporte e segurança, o “Vox patris”, como é chamado, sairá de Lagoa Grande, na Região Noroeste do estado, em direção a Luziânia (GO). A expectativa é de que chegue a Trindade, denominada “capital da fé de Goiás”, no domingo (1°/6).

Nessa quarta (28/5), com apoio de órgãos do estado e dos municípios, a peça pesando 55 toneladas e com 4 metros de altura e 4,5 m de diâmetro saiu de Carmo da Cachoeira, no Sul do estado, em direção a Lagoa Grande. A carreta especial que conduz o sino tem seis eixos.





Fabricada em Cracóvia, na Polônia, a peça será um dos destaques na Nova Casa do Pai, santuário de devoção ao Divino Pai Eterno em construção em Trindade, distante 27 quilômetros de Goiânia. Conforme divulgou, nessa quarta-feira, a assessoria dos missionários redentoristas, que administram o templo católico, ele ficará no campanário a ser erguido no local.

No domingo, às 6h, a população católica dará as boas-vindas com uma carreata do trevo do Padre Pelágio, em Goiânia, a Trindade (pela rodovia GO-060). No mesmo dia, às 8h, será celebrada missa especial na Praça do Santuário marcando um momento simbólico de fé e unidade.





A expectativa é forte em Lagoa Grande, onde o “Vox Patris” deverá chegar nesta quinta por volta das 12h. Houve atraso, devido a obras na rodovia, e, portanto, ficará estacionado por cerca de 40 minutos num posto de combustíveis. “Todo mundo está comentando sobre a passagem do sino por nossa cidade. Será um dia histórico, vamos tirar muitas fotos”, diz a servidora municipal Flávia Cristina da Silva.





A iniciativa de produzir um sino de grandes proporções surgiu com a proposta de ampliação do santuário, cujo objetivo foi criar uma peça de valor simbólico e expressivo dentro da arquitetura religiosa local. Inicialmente, houve consultas à empresa brasileira Sinos Angeli, em São Paulo, mas, devido à ausência de experiência com modelos de grande porte, optou-se por buscar uma fundição no exterior.

A direção do santuário explica que a escolha recaiu sobre a Rduch Bells & Clocks, uma fundição polonesa fundada em 1973 e especializada na produção de sinos litúrgicos. Os recursos, no total de R$ 17 milhões, são proveniente das doações “dos filhos e filhas do Divino Pai Eterno”.





Benção





Em 26 de junho, o sino “Vox Patris” receberá uma bênção dos missionários redentoristas – nessa data, o sino será ouvido em sua primeira badalada. Durante os dez dias da maior festa religiosa da Região Centro-Oeste do país, o “Vox Patris” tocará duas vezes ao dia. Após a tradicional romaria, será ouvido apenas em celebrações especiais.





Quem visitar Trindade poderá ver, na superfície da peça, a ornamentação com imagens feitas pelo artista plástico goiano Silvio Morais – narra a história da Romaria do Divino Pai Eterno e da Santíssima Trindade, iniciada em 1840. “O recebimento do sino será um marco na internacionalização da maior festa religiosa do mundo dedicada ao Pai Eterno”, divulgaram os religiosos em nota.





Mar e Terra





Os missionários redentoristas saíram do Brasil em 20 de março, com destino à Polônia, para acompanhar a conclusão. Três dias depois, a cidade de Rydultowy foi palco de um momento histórico: a entrega oficial da peça. A solenidade contou com a bênção feita pelo reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, padre Marco Aurélio Martins, e a presença do prefeito de Trindade, Marden Júnior.





Conforme o padre Marco Aurélio, o sino “não deve ser venerado nem adorado”, mas visto como um mensageiro e uma forma de eternizar o momento. “O ‘Vox Patris’ é, na verdade, um mensageiro, como eu sou, como nós somos. Um instrumento que eternizará esse momento histórico, esse momento de fé, que traz aqui a centralidade de tudo aquilo que é desejo do nosso coração, desejo dos romeiros”, afirmou.

Além do “Vox Patris”, mais dois sinos menores, que também irão compor o campanário do novo santuário de Trindade, estão a caminho. “Foi um momento muito especial. Viemos agradecer aos poloneses que, durante dez anos, se dedicaram à construção desses sinos. É um símbolo da nossa fé e da união de esforços para algo grandioso”, declarou o prefeito Marden. A peça atravessou o Oceano Atlântico em navio fretado, com desembarque no porto de Santos (SP), seguindo em uma carreta especial de seis eixos até o destino final.