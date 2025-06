Acidente entre carretas mata motorista e congestiona BR-381, no Sul de MG

Uma colisão traseira entre duas carretas mata o motorista de uma delas e trava o trânsito da BR-381 na altura de Cambuí (MG), em trecho próximo à Serra do Canguava, no Sul de Minas, na manhã desta quinta-feira (12/6). O segundo motorista saiu ileso.

O acidente aconteceu na altura do quilômetro 905 da via, às 9h. De acordo com a Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pelo trecho, a colisão aconteceu no sentido Belo Horizonte.

Uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Itapeva (MG) aguarda a chegada da perícia da Polícia Civil para identificação da vítima. Segundo a equipe, o corpo do motorista segue preso às ferragens.

Uma ambulância da Arteris faz o atendimento da ocorrência.

De acordo com a concessionária, as faixas da direita e do acostamento estão interditadas. Às 10h, o local conta com dois quilômetros de congestionamento.

Matéria em atualização