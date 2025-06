Autores de feminicídio e homicídio em Alagoas presos em Uberlândia

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Numa operação conjunta com a Polícia Civil de Alagoas (PCAL), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, dois foragidos da justiça do estado do nordeste do país, de 28 e 29 anos, por crime de feminicídio e outro por homicídio.

Segundo os investigadores mineiros, os fugitivos foram localizados em pontos diferentes na cidade.

O homem de 28 anos é acusado de feminicídio na cidade de Água Branca, no Alto Sertão de Alagoas. O crime ocorreu em 8 de março, justamente no Dia Internacional da Mulher, e teve repercussão pela brutalidade e simbolismo da data. O criminoso fugiu logo depois de cometer o crime, indo direto para Uberlândia, onde ficou escondido até agora.

O segundo criminoso, de 29 anos, é suspeito de homicídio. A motivação, segundo as investigações, seria o fato de seu veículo ter sido danificado. O crime ocorreu em Delmiro Gouveia. Depois do crime, ele também fugiu para Minas Gerais.

Segundo os policiais que participaram das operações, foi determinante a atuação dos serviços de inteligência das duas polícias.

