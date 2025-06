"Preta do cabelo duro": mulher xinga vizinha e é presa por racismo

Por causa de uma briga entre vizinhas em Lagoa Formosa, no Alto Paranaíba, uma mulher foi presa por racismo nesta quarta-feira (11/6). Ela chamou a vítima de "preto do cabelo duro".

Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 33 anos, repreendeu uma criança que jogou duas latas de alumínio na porta de sua casa. A criança é filho da suspeita, que reagiu agressivamente ao saber do ocorrido e invadiu o portão da vizinha.

Ao ser impedida de entrar, a mulher teria dito: "Não fala assim com meu filho, sua preta do cabelo duro. Fica no seu canto, preta do cabelo duro."

Questionada pelos militares, ela afirmou ter dito "sua nega do cabelo ruim", tentando justificar a fala e alegando que se exaltou por causa da repreensão ao filho de 2 anos.

Com a confirmação do crime de injúria racial, a Polícia Militar deu voz de prisão à suspeita, que foi levada à delegacia de plantão da Polícia Civil em Patos de Minas.