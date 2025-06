Morcego com vírus da raiva é encontrado morto em Betim

Um morcego encontrado morto no quintal de uma casa no Bairro Jardim Petrópolis, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, estava infectado pelo vírus da raiva. A confirmação da contaminação foi feita pela Secretaria Municipal de Saúde somente nesta quinta-feira (12/6), apesar do animal ter sido encontrado no último dia 30.

O morcego foi encaminhado pelo Centro de Controle de Zoonoses e Endemias (CCZE) de Betim, que solicitou análises a um laboratório de referência. Os exames confirmaram a infecção.

Diante desse diagnóstico, a Prefeitura de Betim informou que realizará uma ação emergencial de vacinação antirrábica. O objetivo é impedir que a infecção se espalhe pela região e atinja animais domésticos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A vacinação ocorrerá nesta sexta-feira (13) e sábado (14), das 8h às 17h. Os agentes percorrerão, casa a casa, um raio de 500 metros ao redor do local onde o morcego foi encontrado, imunizando todos os cães e gatos contra o vírus da raiva.