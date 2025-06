Com o intuito de proteger a população belo-horizontina, a prefeitura de BH irá ofertar a vacina contra a gripe em quatro pontos extras neste fim de semana. No sábado (14/6), as Regiões Central, Oeste e Barreiro vão contar com novos locais para imunização. Já no domingo, (15/6), a ação acontecerá na Região Noroeste da cidade.

A mobilização faz parte das estratégias que buscam facilitar o acesso da população mineira à vacina. Segundo a PBH, este será é o quinto fim de semana consecutivo de imunização contra a gripe no município.

As doses vão estar disponíveis para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade. A vacina disponibilizada é do tipo trivalente, oferecendo proteção contra três cepas do vírus da gripe: H1N1, H3N2 e influenza B.

Para ser vacinado, é necessário apresentar um documento de identificação com foto, CPF e cartão de vacinação. A Prefeitura de BH ressalta a importância da imunização e destaca que a vacina é gratuita, rápida e segura.







Confira os dias e locais de vacinação no fim de semana:

Sábado (14/6):

Barreiro

Local: Via Shopping - Av. Afonso Vaz de Melo, nº 640 - Barreiro (2º piso, próximo às Lojas Americanas)

Horário: 10h às 17h

Centro

Local: Shopping Cidade - R. dos Tupis, nº337 - Centro (Piso GG, ao lado do Madero)

Horário: 9h às 17h

Oeste

Local: Feira de Avenida Silva Lobo - Av. Silva Lobo - Nova Granada

Horário: 9h às 16h

Domingo (15/6):

Noroeste

Local: A Rua é Nossa - R.Jacareí, entre as ruas Rutilo e Rio Petrópolis - Pindorama

Horário: 9h às 13h





Vacinação de segunda a sexta-feira

Durante a semana, as aplicações da vacina contra a gripe estão sendo realizadas nos 153 centros de saúde, em seis pontos extras e também no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante. Os endereços das unidades estão disponíveis no Portal da Prefeitura de BH.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia