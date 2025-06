Cães e gatos esperam um novo tutor nesta sexta (13/6) na Santa Casa BH

Interessados em adotar um pet de pequeno e médio portes terão a oportunidade nesta sexta-feira (13/6) de levar um amigo para casa. A Santa Casa BH promove, das 11h às 17h, seu primeiro evento de adoção de cães e gatos. A ação será na entrada principal da faculdade da unidade de saúde, localizada na Avenida dos Andradas, 2.688, Bairro Santa Efigênia, Região Leste da capital.

A iniciativa é realizada em parceria com a ONG Bast’Adotar e a Associação Anjos de Rua. O objetivo é incentivar a adoção responsável e o cuidado com animais em situação de vulnerabilidade.

Leia Mais Funcionário de pet shop é indiciado por agredir cadela, que morreu CEO lista dicas e tendências para profissionais do setor pet Mães de Pet? PetCafé promove evento especial para donas de animais em BH

Os animais disponíveis são filhotes e adultos. De acordo com a organização, todos estão castrados, vacinados e vermifugados.

Para adotar, é necessário ter no mínimo 18 anos, apresentar documento com foto e comprovante de endereço atualizado. Quatro veterinárias da DrogaVET-BH darão suporte no local. Elas estarão disponíveis para tirar dúvidas e orientar os novos tutores.

"Participar desse evento de adoção é, para nós da DrogaVET-BH, é mais do que um convite: é uma extensão do nosso propósito, que é o amor animal pela vida. Apoiar uma ação como essa reforça nosso compromisso com a causa animal. Ver um cãozinho encontrar um lar e um tutor responsável é, para nós, um lembrete de que estamos todos no mesmo caminho: o de promover vidas mais felizes, saudáveis e cheias de afeto", afirma a veterinária Ana Flávia Pires.

Pacto Global da ONU

A ação reforça o compromisso da Santa Casa BH com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente o ODS 15, que visa proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres. Desde 2024, a instituição é signatária do Pacto Global da ONU e tem ampliado sua atuação socioambiental.

Segundo Guilherme Assis, coordenador de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Santa Casa BH e idealizador do projeto, a atuação da instituição com os mineiros vai além da saúde.

"O evento de adoção é uma forma de promovermos a responsabilidade social e o engajamento comunitário, ampliando nosso impacto positivo na sociedade. Mesmo sendo uma instituição de ensino e pesquisa na área da saúde, ampliamos nosso olhar para a causa animal e nos engajamos junto aos nossos parceiros para acolher os animais em nossas instalações e viabilizar um novo lar para eles" explica.

Mesmo sendo o primeiro evento de adoção da Santa Casa BH, a analista de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Gabriela Alves, lembra que essa não é a primeira vez que a instituição volta seu olhar para o cuidado com os animais. “Nessa região é comum encontrarmos gatos abandonados. Em parceria com a Zoonoses, fizemos um trabalho de cadastro desses gatos, que foram vermifugados, castrados e doados para colaboradores internos interessados”, afirma.

Ação para o público interno

Além do evento aberto para o público externo, uma segunda ação voltada exclusivamente para os colaboradores da instituição será realizada no mesmo dia no Espaço de Convivência do Hospital Santa Casa BH, ampliando o alcance da campanha de adoção responsável.

“Ter um animal para cuidar e interagir é um alívio para a pressão da rotina diária, ajuda no combate a solidão e proporciona uma sensação de propósito e rotina. Para os animais, a adoção significa a chance de um lar seguro e afetivo e o fim do sofrimento de abandono. A primeira cachorra que adotei (Bisteca) foi mal tratada e abandonada antes da adoção. Tinha bastante medo e quase não interagia comigo. Com carinho, paciência e cuidado, ganhei a confiança dela, que se tornou alegre, saudável e nossa companheira. Me sentia feliz quando chegava em casa depois de um dia de trabalho e era recebido com tanto entusiasmo e agitação pela Bisteca”, conclui Guilherme.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço