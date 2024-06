Em 5 de junho, comemorou-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. O que me impressionou foi que não recebi uma enxurrada de e-mails antecipados falando da data e destacando os maiores problemas que estão afetando o meio ambiente, a importância de preservá-lo, ações que devemos fazer para melhorar nosso mundo, principalmente depois da catástrofe que ocorreu recentemente no Rio Grande do Sul.



Como o Dia Mundial do Meio Ambiente acabou se tornando semana, mesmo com atraso fiz questão de trazer o assunto à tona para sensibilizar a sociedade sobre questões ambientais, incentivar a participação ativa na proteção do meio ambiente e promover práticas sustentáveis.

A data foi criada em 1972, na Assembleia Geral das Nações Unidas, marcando a abertura da Conferência da ONU sobre o Ambiente Humano, encontro que ficou conhecido como Conferência de Estocolmo.



Nessa conferência, a ONU criou o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e apresentou a Declaração da Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente, que apresenta princípios que visam à melhoria da preservação do meio ambiente.



A data serve como um lembrete da importância de preservar os recursos naturais, combater a poluição e enfrentar as mudanças climáticas. Além disso, é uma oportunidade para governos, empresas e indivíduos se comprometerem com ações concretas em favor do planeta.

Este ano, a Arábia Saudita é a sede dos encontros do Dia Mundial do Meio Ambiente. Os temas terão como foco principal a restauração de terras, desertificação e resiliência à seca. Dados da ONU mostram que 40% das terras do planeta estão degradadas, afetando diretamente metade da população mundial e ameaçando cerca de metade do PIB global (US$ 44 trilhões). Segundo o relatório, o número e a duração das secas aumentaram em 29% desde 2000.



A ONU estima que o mundo produz mais de 430 milhões de toneladas de plástico anualmente. Dois terços desses materiais são produtos de vida curta, que logo se tornam resíduos, e vão para o oceano. Falando de maneira prática, o que podemos fazer para preservar o meio ambiente?



1. Não desperdice água. Reduza o tempo de banho, aproveite a água da chuva, reutilize a água da máquina de lavar e da lavagem de carro utilizando baldes com água em vez de mangueiras.



2. Economize energia. Desligue os aparelhos que não estão sendo usados, apague a luz, diminua o uso de ar-condicionado no inverno e troque lâmpadas por outras mais econômicas.



3. Não compre produtos sem necessidade. Trocar o celular é mesmo necessário? E o computador? Não se deixe levar pelo consumismo. Isso aumenta a fabricação de diversos produtos e o uso excessivo e descontrolado dos recursos naturais.



4. Separe o lixo orgânico do lixo reciclável.



5. Não jogue lixo nas ruas.



6. Ande mais a pé e use transporte público.



7. Evite o uso de produtos descartáveis e de sacolas plásticas. (Isabela Teixeira da Costa/Interina)