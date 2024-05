Um dos setores mais delicados é, sem dúvida, aquele ligado à morte. Por mais atencioso e delicado que o profissional seja, questões práticas têm de ser resolvidas no momento em que o cliente está totalmente fragilizado pela dor da perda de um ente querido.



No meio dos profissionais que buscam fazer seu trabalho com ética, há aquela parcela que se aproveita do momento. Não são poucos os relatos que já ouvi e as cenas que vi de vendedores usando de chantagem emocional para tentar vender o caixão mais caro, a maior coroa, a decoração mais elaborada.

A coroa encomendada, que não foi entregue, tinha antúrios, copos-de-leite e lírios, na foto do site da empresa Reprodução



O discurso que ouvi certa vez foi mais ou menos assim: “Sua mãe cuidou de você a vida toda, se sacrificou, passou noites acordada quando você estava doente, sempre te deu tudo o que pode. Agora está na hora de retribuir dando a ela um final digno, com este esquife lindo”. E foram descrevendo todo o luxo do caixão oferecido.



Eu já estava pronta para intervir, quando minha amiga, atordoada com o falecimento repentino da mãe, falou, de forma muito educada e delicada, que ela merecia tudo, sim, e muito mais. Porém, sabia que a filha não tinha condições de pagar por aquilo. Ficaria mais tranquila e feliz se não houvesse exagero em dívidas para o enterro. E fez escolhas mais em conta. No entanto, poucas pessoas conseguem ter racionalidade neste momento.



O bom é que agora existem planos funerários que podemos pagar mensalmente. Quando precisamos, não despendemos dinheiro na hora, pois está tudo incluído. A não ser que queiramos algo diferenciado. Cá pra nós, é muito caro morrer.



O que me dá nos nervos são serviços dos quais não adianta reclamar, como a venda de coroas de flores. Depois da pandemia, a duração dos velórios ficou bem reduzida. As pessoas encomendam a coroa por telefone ou internet para que ela chegue logo no início do cerimonial.



O problema são os vendedores que mandam foto maravilhosa para o cliente. Quando você chega e vê a coroa, é outra completamente diferente.

Semana passada, uma grande amiga perdeu o marido. Nosso grupo se reuniu e compramos uma coroa na empresa Laços para Sempre. A que encomendamos tinha antúrios, lírios, palmas, copos-de-leite e orquídeas, salpicadas de gipsy. Mas entregaram coroa de crisântemos com três orquídeas pequenas, como mostram as fotos que publicamos hoje.



Ligamos reclamando. Não deu tempo para trocar a coroa. Pediram desculpas, ficou por isso mesmo e não houve estorno. Ou seja, anunciam e vendem um lindo gato de pedigree, mas entregam uma lebre bem derrubada. E azar do cliente. Fica aqui o registro para ninguém cair nessa esparrela.



É um dó ver como pessoas tão oportunistas podem desrespeitar tanto as outras. Agem de má-fé, propositamente, no momento marcado pela dor. (Isabela Teixeira da Costa/Interina)