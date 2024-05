Família: ame ou odeie, mas não viva sem. Pode ser absurdo começar um artigo no Dia da Família, celebrado hoje, 15 de maio, falando isso, mas é a pura verdade. Não tem nada mais importante na vida do que a família. A começar pelo fato de que não fomos criados para vivermos sozinhos.



A família desempenha um papel fundamental em nossas vidas, porque é a base de nossa formação e desenvolvimento. É por meio da família que aprendemos os valores, normas sociais e princípios que nos guiarão ao longo da vida.



A presença da família nos momentos de alegria, tristeza, sucesso e fracasso é essencial para nosso bem-estar emocional e psicológico. É no abraço, carinho e aconchego da mãe, na presença, no abraço e no carinho do pai, que conhecemos e recebemos diferentes tipos de amor, que recebemos princípios, educação, limites.



A família nos oferece apoio incondicional, segurança e proteção. É um ambiente no qual podemos ser nós mesmos, sem medo de julgamentos, e onde encontramos amor e compreensão. Em família nos conhecemos profundamente, a convivência diária, intensa, revela todas as nossas facetas, nosso temperamento, nossas qualidades e defeitos e nos amamos por inteiro, aceitando todas as diferenças.



É por causa das diferenças que existem conflitos, brigas, discussões. Em alguns momentos a coisa fica insustentável, alguns se afastam de forma mais radical, mas é a convivência familiar que nos ensina a lidar com as diferenças, a desenvolver a empatia e a construir relações saudáveis.



A família é responsável por transmitir a história e a cultura de nossos antepassados, para construirmos nossa identidade e senso de pertencimento. Através das tradições familiares, aprendemos sobre nossas raízes e valores que são passados de geração em geração.



A presença da família é fundamental para o desenvolvimento saudável das crianças, proporcionando um ambiente seguro e estimulante para seu crescimento físico, emocional, intelectual e social. Os laços familiares fortalecem a autoestima e a confiança dos indivíduos, preparando-os para enfrentar os desafios da vida.



E por mais que seja difícil o convívio diário em algumas famílias, uma coisa é certa: quando estamos passando por grandes problemas e dificuldades é na família que encontramos apoio, abraço e ajuda. A família é o suporte que nos ajuda a superar obstáculos e a encontrar soluções para os problemas.



É na família que escutamos o que precisamos ouvir e não o que queremos ouvir. A união familiar nos dá força e coragem para enfrentar as adversidades, e isso fortalece ainda mais os vínculos e o amor.



Apesar de hoje ser dia de trabalho, que tal abrir uma brecha na agenda apertada para tentar encontrar com a família? Um almoço, mesmo que rápido, um café ou um lanche no fim da tarde, ou quem sabe, um jantar? Vale a pena celebrar a data. Nem que seja um telefonema, principalmente para aquele irmão, irmã, primo ou prima que você está com relação estremecida. Quem sabe hoje é o dia de voltar às boas? Valorize a família enquanto é tempo. Curta a vida e desfrute de momentos com quem você ama. (Isabela Teixeira da Costa/ Interina)