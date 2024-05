O país está acompanhando estarrecido a calamidade pela qual o Rio Grande do Sul tem passado desde 27 de abril, quando começaram as fortes chuvas em todo o estado. E a cada dia chegam mais notícias tristes vindas de lá.



No final da manhã de ontem (10/5), a Agência Brasil divulgou que subiu para quase 70 mil (69.617) o número de pessoas que tiveram que sair de suas casas, sem terem para onde ir e precisaram se refugiar em abrigos públicos municipais, segundo dados da Defesa Civil estadual.

É impossível ficar indiferente a tudo isso, e não ficamos. As pessoas estão se mobilizando e promovendo campanhas de arrecadação de dinheiro, roupas, produtos de higiene pessoal e tudo mais que as pessoas precisam em um momento desses, quando perdem absolutamente tudo.

Acabei de receber uma divulgação de mais uma ação solidária. A Rifa Solidária, criada pela comunidade Jabuta, que conseguiu apoio de empresas mineiras. Hoje (11/5) é o último dia para se adquirir a rifa, por apenas R$ 50 – 100% do valor arrecadado será revertido para a cidade de Campo Bom, na Região Metropolitana do Rio Grande do Sul.

Serão sorteados quatro números e cada um deles ganhará um dos prêmios: uma luminária da A.de Arte; uma joia da Talento Joias; um vale-compras no valor de R$ 1 mil na Luiza Barcelos Belvedere; um vale-compras no valor de R$ 1 mil na Vörr. Claro que quanto mais cada um comprar, mais chance de ganhar. O sorteio será hoje, on-line, às 18h, e os ganhadores serão divulgados no Instagram oficial @misterjabuta. Para comprar, basta acessar o site.

Mas, infelizmente, do mesmo jeito que milhares de brasileiros se mobilizam para ajudar o Rio Grande do Sul, no meio de toda aquela tristeza, estamos vendo pessoas saqueando casas e lojas abandonadas e fechadas porque as pessoas precisaram sair para não perderem suas vidas. E o mais inacreditável: tentaram roubar o combustível das embarcações do Corpo de Bombeiros usadas para resgate de vítimas.

E se o leitor acha que chegou ao pior que poderia ouvir, não. Como disse no início, são milhares de desabrigados, os abrigos públicos municipais estão lotados e, pasmem: homens oportunistas, que, mesmo depois de perderem tudo, de estarem em abrigos, são capazes de cometer crimes hediondos. Crianças de 6 a 10 anos foram abusadas e estupradas em abrigos na Região Metropolitana de Porto Alegre, além de uma jovem menor de 18 anos.

Quando tomei conhecimento dessa atrocidade, não acreditei. Meu estômago revirou. A que ponto chega a maldade do homem. Quem imaginaria tal coisa em meio a uma tragédia dessas que estão vivendo? Ufa! Se é que serve de consolo, na tarde da última quinta-feira, divulgaram que seis suspeitos destes crimes foram presos.

Resta a nós, pessoas do bem, íntegras, que têm amor ao próximo e compaixão, arregaçar as mangas, ajudar a divulgar todas as ações solidárias e participarmos, doando, cada um, o que puder. E fazer uma corrente de oração para Deus ajudar a todos os nossos compatriotas do Sul a conseguirem refazer suas vidas o mais rápido possível. (Isabela Teixeira da Costa/Interina)