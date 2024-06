A cidade de Três Marias, situada às margens da usina hidrelétrica homônima, na região Central de Minas Gerais, ganhou um monumento em defesa do Rio São Francisco. Trata-se do “Minhocão – O Guardião do Rio São Francisco”, de autoria da artista plástica, escritora e produtora cultural Zackia Daura. A obra foi inspirada em elementos do próprio rio.

A gigantesca obra de arte tem 23 metros de comprimento. “Esse Guardião é um misto de minhoca, peixe, serpente e dragão, que protege o ecossistema”, afirma Zackia Daura, que é natural de Três Marias. Segundo ela, a proposta do monumento é lançar luz sobre os desafios enfrentados pelo Rio da Unidade Nacional e pelas comunidades ribeirinhas.

A escultura foi construída na área em frente ao lago da hidrelétrica de Três Marias, construída no Velho Chico.

A autora afirma que o monumento também objetiva protestar contra a proposta de instalação de placas solares no espelho d'água do lado da usina hidrelétrica. Segundo ela, o projeto pode danificar o ecossistema e ainda ter impacto negativo para a economia.

Lançamento de livro

O monumento foi inaugurado no último dia 1º, durante a Semana do Meio Ambiente. Na oportunidade, ocorreu também o lançamento do livro “O Menino e o Minhocão”, de autoria de Zackia.

Conforme explica a escritora, a obra apresenta a história de um menino curioso que faz uma descoberta, o Guardião do Rio São Francisco.