Servidores do Ibama realizam protesto nesta quarta-feira (05/6) em Belo Horizonte. A manifestação aconteceu na Praça Carlos Chagas, em frente à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul. O ato inclui aceno para uma paralisação nacional nos órgãos do Instituto Brasileira do Meio Ambiente e Recursos Naturais (IBAMA), Instituto Chico Mendes (ICMBIO), Serviço Florestal Brasileiro (SFB) e Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).

Os profissionais pedem principalmente por reestruturação da carreira de especialista do meio ambiente, recomposição do quadro de funcionários, recomposição salarial, inclusão da categoria na Lei n° 12855/13, que prevê compensação aos servidores que atuam em áreas de risco e melhoria nas condições de trabalho. “A gente tem sofrido com uma evasão de cargos e com dificuldades estruturais para realizarmos as nossas funções, então estamos lutando por melhorias nas condições de trabalho”, afirma Gilson Alves, servidor do Ibama.

Os protestos contaram com distribuição de mudas e panfletos. Talita Vitoriano Araújo da Silva, 35 anos e professora, participou da distribuição de mudas e levou uma planta para casa. “Os servidores que garantem a proteção do meio ambiente são extremamente necessários. A gente precisa que esses profissionais sejam valorizados”, ressaltou a professora sobre o ato.

Talita Vitorino Araújo da Silva, 35, professora Leandro Couri/EM/D.A Press. Brasil

Menos profissionais

Segundo a Associação dos Servidores do Ibama e do Instituto Chico Mendes em Minas Gerais, o quadro de funcionários diminuiu. De 13 cargos de chefia no estado, 12 assinaram para entrega dos postos. Dos 34 fiscais de Minas, trinta saíram da função. Já em todo o país, 468 fiscais do Ibama assinaram a carta de pedido de desligamento da Portaria de Fiscalização.

Leia também: Minas tem três cidades entre as cinco mais frias do Brasil nesta quarta





O Ibama disse em nota que “participa ativamente das negociações com as demais instâncias no que diz respeito às demandas dos servidores do Instituto". Informa ainda que “está trabalhando para que haja um desfecho positivo e a garantia da continuidade das suas atividades.” Eles ressaltam ainda que não houve paralisação até o momento e que os servidores continuam atuando em suas atividades.