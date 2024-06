Cidades mineiras registram temperaturas abaixo de 8 °C e ficam entre as 5 mais frias do país

Três cidades de Minas Gerais registram temperaturas abaixo dos 8 °C e ficam entre as mais frias do Brasil, segundo o Inmet. Na lista também entram municípios de Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul. (lista abaixo)





Monte Verde, na Zona da Mata, registrou 6,2 °C nesta manhã e é a segunda mais fria do país. Caldas, no Sul de Minas, ficou logo abaixo na lista e registrou 6,3 °C. Já Maria da Fé, também no Sul de Minas, registrou 7,3 °C.





O tempo seco e o predomínio de céu claro durante a noite e madrugada são condições propícias para as temperaturas mais baixas. A estação outono também é um fator importante.





No entanto, mesmo baixas, as temperaturas não estão tão frias em relação ao normal esperado para essa época do ano. Ano passado, nesta mesma data, Monte Verde registrou 1,3 °C. Maria da Fé e Caldas também estavam entre as mais frias de Minas, com 3,6 °C e 3,9 °C respectivamente. “Temperaturas da ordem de 6, 7 graus para a região serrana do sul de Minas, no mês de junho, é normal e até um pouco acima da média. Nessa época do ano a gente tem temperaturas bem mais baixas que essa, mas no avanço de massas de ar frio”, ressalta Anete Fernandes, do Inmet.

O efeito do fenômeno 'El Ninõ' que agora se enfraquece influencia essa mudança nas temperaturas esperadas. Até o fim da semana a previsão é que as temperaturas se mantenham frias.



Confira a lista completa



Bom Jardim da Serra-Morro da Igreja (SC): 5,4°C

Monte Verde (MG): 6,2°C

Caldas (MG): 6,3°C

Maria da Fé (MG): 7,3°C

Campos do Jordão (SP): 7,3°C

Dom Pedrito (RS): 7,9°C