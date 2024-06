Vinte e sete cidades de Minas Gerais estão sob alerta para declínio de temperatura até às 6h de quarta-feira (5/6). O aviso é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e atinge municípios do Sul e da Zona da Mata (confira lista abaixo).

De acordo com o Inmet, o alerta amarelo apresenta apenas leve risco à saúde. As cidades sob alerta podem apresentar um declínio entre 3°C e 5°C até quarta-feira. O aviso é emitido em meio à primeira queda de temperatura considerável em Minas Gerais no outono.

Depois de enfrentar uma forte onda de calor entre o final de abril e meados de maio, Minas enfrentou, no feriado (31/5), a primeira frente fria do ano. Isso porque, com o alívio do bloqueio atmosférico que elevou as temperaturas no começo do outono, a massa de ar frio conseguiu avançar sobre o estado.

A previsão é que as temperaturas amenas continuem até o fim do outono, respeitando a amplitude térmica, típica da estação. Ou seja, algumas cidades mineiras continuarão registrando temperaturas mais elevadas à tarde, mas com temperaturas mais baixas de manhã e à noite.

Nesta terça-feira (4), a previsão indica que as temperaturas permaneçam estáveis. O tempo seco também prevalece na maior parte do estado. A temperatura máxima pode chegar a 32°C no Norte de Minas e a mínima registrada foi de 6,5°C no Sul do estado.

Cidades de MG sob alerta para declínio de temperatura:

Bocaina de Minas



Brazópolis



Bueno Brandão



Camanducaia



Cambuí



Córrego do Bom Jesus



Delfim Moreira



Extrema



Gonçalves



Itajubá



Itamonte



Itanhandu



Itapeva



Jacutinga



Marmelópolis



Monte Sião



Munhoz



Ouro Fino



Paraisópolis



Passa Quatro



Passa Vinte



Piranguçu



Santa Rita de Jacutinga



Sapucaí-Mirim



Toledo



Virgínia



Wenceslau Braz

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice