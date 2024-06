Um homem em regime semiaberto foi assassinado na manhã desta terça-feira (4/6) na BR-040, na altura do Bairro Vale do Ouro, na saída do presídio de Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo informações iniciais da Polícia Militar, a vítima deixava o presídio na manhã de hoje para ir trabalhar quando foi perseguido e atingido por diversos disparos de arma de fogo.

A vítima, que conduzia uma moto, caiu à margem da rodovia, onde foi baleada mais vezes.

O homem foi atingido na região do peito e tórax. A perícia da Polícia Civil foi acionada. A ocorrência está em andamento.