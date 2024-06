Depois de enfrentar fortes ondas de calor na maior parte do outono, Minas Gerais marca temperaturas amenas nesta semana. O tempo seco e estável é uma das principais características da estação.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta terça-feira (4/6) será marcada por temperaturas amenas na parte da manhã e mais elevadas à tarde, mas nada comparado ao calor de maio.

O dia deve ser de céu parcialmente nublado na Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Jequitinhonha. Nas demais regiões, a terça deve ser de céu claro a parcialmente nublado. Devido ao transporte de umidade oceânica para o interior da América do Sul, uma variação de nebulosidade também poderá ser observada no Leste de Minas.

A previsão é que a temperatura máxima chegue a 32°C no Norte de Minas. Já a mínima foi de 6,5°C no Sul do estado.

Na capital, a meteorologia indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado com sensação de frio ao amanhecer e à noite. De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, a temperatura mínima desta terça foi de 13,5°C, com sensação térmica de 5,3°C na Estação Cercadinho, e a máxima pode chegar a 28°C.

O Inmet alerta ainda para o clima seco, qcom umidade em torno de 30% no período da tarde.

Outono em MG

Embora o outono seja marcado por temperaturas amenas, Minas Gerais registrou temperaturas acima da média na maior parte da estação, que entrou em vigor em março. Durante o fim de abril e meados de maio, o estado enfrentou forte onda de calor devido a um bloqueio atmosférico que atuou na região até o dia 20 do último mês.

Portanto, as características típicas de outono só puderam ser observadas em parte do estado a partir do dia 22. Apenas no dia 30 de maio ocorreu o primeiro registro de temperatura negativa no Sul de Minas e a formação de geada na região, quando a primeira massa de ar frio conseguiu avançar sobre o estado com intensidade suficiente para diminuir as temperaturas.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice