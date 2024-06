A porcentagem da umidade do ar, na capital, está abaixo do ideal

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (3/6) a previsão do tempo para as próximas duas semanas em Minas Gerais. Segundo o instituto, o clima deve ser de tempo seco e quente na maior parte do estado. Belo Horizonte está sob alerta de baixa umidade do ar.

Nesta segunda, os termômetros chegaram a marcar 25,7 ºC e 38% de umidade relativa do ar, por volta das 13h21. A porcentagem indica um alerta, tendo em vista que o índice ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é entre 50% e 60%.

Abaixo desse percentual, a umidade pode oferecer riscos à saúde. Desconforto nos olhos, boca e nariz, ressecamento da pele e dores de cabeça são comuns nestes casos. Para o meio ambiente, o tempo seco também representa perigo, podendo aumentar o risco de incêndios florestais.

O tempo seco tem início no outono e permanece até o inverno, quando a umidade fica ainda mais baixa. Portanto, a partir de agora, a tendência é que os episódios se agravem.

A recomendação é que as pessoas bebam bastante líquido e evitem desgaste físico nas horas mais secas, assim como exposição ao sol. Quem tem problemas respiratórios deve redobrar a atenção.

Recomendações da Defesa Civil

Hidrate-se durante o dia;

prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

evite frituras;

durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

Previsão para terça-feira (4/6)

De acordo com a Defesa Civil Municipal, nesta terça (4), o dia será de céu claro a parcialmente nublado com temperatura baixa ao amanhecer.

Em BH a temperatura mínima prevista será de 13°C e a máxima de 28ºC com umidade relativa do ar mínima em torno de 35%, à tarde.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa