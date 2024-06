Uma carreta carregada com biscoitos foi saqueada enquanto ainda pegava fogo na rodovia BR-365, no município de João Pinheiro, no Noroeste de Minas, nesse domingo (2/6). Vídeos mostram as pessoas carregando parte da carga após o veículo parar na via. Ninguém foi preso.

O veículo estacionou na estrada próximo ao distrito de Luizlândia do Oeste, na altura do KM 282 da BR-365. O caminhão transportava a carga para a região de Pirapora, no Norte de Minas, quando o motorista percebeu o início do incêndio.

Os vídeos mostram motoristas e outras pessoas que passavam pelo local carregando a carga de biscoitos, alguns enchendo os carros, mesmo com o veículo pegando fogo.

Um caminhão-pipa de uma fazenda próxima foi usado para apagar as chamas. A certa altura, já com as labaredas debeladas, o proprietário da carga liberou a retirada do que não tinha sido furtado.

O motorista não sofreu ferimentos. A Polícia Rodoviária Federal analisa as imagens. Não se sabe a causa do fogo.