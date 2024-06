A PCMG informou que "as diligências investigativas prosseguem a fim de identificar e localizar os suspeitos"

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) ainda não identificou os suspeitos que mataram quatro pessoas em uma chacina em Córrego da Onça, na zona rural de Mutum, no Vale do Rio Doce. Durante o ataque que aconteceu no sábado (1º/6), outras duas pessoas ficaram feridas.







Entre os mortos está um homem de 33 anos, apontado como o alvo dos criminosos. De acordo com a Polícia Militar, ele estava recebendo ameaças de bandidos rivais em decorrência da disputa pelo tráfico de drogas na região. Procurada pelo Estado de Minas, a PCMG informou que “as diligências investigativas prosseguem a fim de identificar e localizar os suspeitos”.

Segundo os militares que atenderam a ocorrência, três corpos foram encontrados na cama, em uma casa. A quarta vítima tentou fugir, mas foi baleada na rua e o corpo foi encontrado em frente ao imóvel. Disparos também acertaram outros dois homens, de 30 e 35 anos, que conseguiram escapar.







A corporação ainda apurou que dois homens suspeitos do ataque chegaram ao imóvel em uma motocicleta, quando o grupo foi surpreendido com a sequência de tiros.





A perícia esteve no local do crime e realizou a coleta dos vestígios para nortear as investigações. Os corpos das vítimas, sendo dois homens de 33 e 35 anos, e duas mulheres, de 19 e 34, foram encaminhados ao Posto Médico-Legal para serem submetidos ao exame de necropsia.

Os dois feridos foram socorridos e encaminhados para atendimento médico. A polícia pede a quem tiver informações que entre em contato com os números 190 e 181. A ligação pode ser anônima.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice