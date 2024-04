Moradores de Minas Gerais já podem começar a tirar as blusas de frio do armário. Isso porque uma massa de ar frio avança pelo estado com previsão de queda de até 5ºC na temperatura em cidades na porção mais ao sul do mapa. A previsão para o restante desta quinta-feira (18/4), é de chuva em toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Leia: Minas tem mais de 190 cidades em alerta para frio intenso

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta de “perigo potencial” para “declínio de temperatura”. O aviso é emitido quando há possibilidade de queda brusca nos termômetros que podem variar entre 3ºC e 5ºC. Os municípios mais afetados estão nas regiões Sul, Sudoeste, Oeste, Zona da Mata e Campo das Vertentes.

Apesar de não estar entre as cidades em alerta, quem está mais ao centro de Minas, como BH, terá climas mais amenos. Claudemir Azevedo, meteorologista do Inmet, explica que até esta sexta-feira (19) avança pelo estado uma frente fria, que está sendo impulsionada por uma massa de ar frio.

“A tendência a partir de hoje é de estabilidade atmosférica. Assim, podemos esperar redução das chuvas e temperaturas mais amenas. Na Serra da Mantiqueira, no Sul de Minas, a previsão é de temperatura mínima de 10ºC”, diz Azevedo.

Clima de outono

A mudança no clima já era esperada por especialistas. Heráclio Alves, meteorologista do Inmet, explica que o outono tem características transitórias. Ou seja, na primeira metade da estação a previsão é de tempo mais parecido com o verão, dias quentes e úmidos e possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde. Já na segunda parte, as temperaturas começam a cair e a umidade do ar diminui, mas parecido com o inverno.

“Nós começamos a sentir essa transição durante as manhãs. As temperaturas começam a ficar mais amenas, podendo ter ocorrência de nevoeiros em algumas partes. Apesar disso, nessas primeiras semanas, temos uma continuação do verão”, explica Alves.

Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Belo Horizonte

Sexta-feira (19/4): Céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada. Temperatura máxima prevista de 26ºC e mínima de 18ºC.

Céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada. Temperatura máxima prevista de 26ºC e mínima de 18ºC. Sábado (20/4): Céu parcialmente nublado a claro. Temperatura máxima prevista de 27ºC e mínima de 15ºC.

Céu parcialmente nublado a claro. Temperatura máxima prevista de 27ºC e mínima de 15ºC. Domingo (21/4): Céu claro a parcialmente nublado. Temperatura máxima prevista de 27ºC e mínima de 15ºCº

Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Minas Gerais