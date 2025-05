CEO lista dicas e tendências para profissionais do setor pet

O setor veterinário está em plena expansão no país. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), o Brasil é o terceiro maior país do mundo em população pet. São, atualmente, mais de 160 milhões de animais de estimação no país, de acordo com dados de 2023.

O Brasil também é o terceiro maior país do mundo quando o assunto é faturamento, ficando atrás somente dos Estados Unidos e China. Segundo estimativa compartilhada pela entidade, estima-se que o mercado pet brasileiro tenha faturado mais de R$ 77 milhões em 2024, uma expansão de 12% em relação a 2023 e recorde histórico do mercado.

O segmento de Alimentos para Animais de Estimação - o chamado “Pet Food” - chegou a R$ 42 bilhões (55% do total), tornando-se a maior fatia do setor. A receita responde por mais da metade de todo o mercado, que ainda conta com as áreas de pet care (higiene e bem-estar), pet vet (produtos veterinários), serviços veterinários, serviços gerais e venda de animais de estimação.

Na visão de Luís Henrique Rodrigues, médico-veterinário e CEO da Clínica Leal, esse crescimento reflete uma mudança significativa na relação entre tutores e seus animais, que hoje são tratados como membros da família.

Para Rodrigues, nesse panorama, os profissionais do setor pet que desejam se destacar precisam acompanhar as tendências, investir em diferenciais e fortalecer a relação com os tutores.

“Para entender melhor como aproveitar esse cenário promissor, vale ficar atento aos insights do mercado, estratégias de crescimento e à importância do cuidado com os pets”, ressalta.

Crescimento representa oportunidades

Para Rodrigues, o crescimento do setor representa oportunidades, mas também novas responsabilidades: “O mercado pet brasileiro se consolidou como um dos maiores do mundo, tanto em número de animais quanto em faturamento. Isso reforça a necessidade de oferecer serviços de excelência, com profissionais qualificados, equipamentos modernos e um atendimento humanizado”.

“A demanda por saúde animal só cresce e nós, como clínicas e hospitais veterinários, precisamos estar preparados para atender com qualidade”, frisa. Dados apontam que o tamanho do mercado de serviços veterinários estava estimado em US$ 122,72 bilhões em 2024, com projeção para atingir US$ 155,88 bilhões até 2029, como reporta o portal Mordor Intelligence.

“Esses números não são apenas indicativos de crescimento, mas também mostram a evolução no comportamento do consumidor. Os tutores estão mais exigentes e buscam clínicas que ofereçam segurança, tecnologia e um atendimento transparente”, articula.

Diferenciais que atraem clientes

Em um mercado competitivo, o que faz uma clínica se destacar? Para Rodrigues, infraestrutura, tecnologia e humanização são fundamentais: “Um hospital veterinário deve investir em equipamentos de ponta e serviços integrados para proporcionar agilidade e confiança aos tutores. Raio-X e ultrassom próprios, exames laboratoriais rápidos, centro cirúrgico moderno e internação climatizada são alguns dos diferenciais que garantem um atendimento completo no mesmo local”, afirma.

Para o CEO da Clínica Leal, além da estrutura física, o relacionamento com os tutores é essencial:

Atendimento humanizado e transparente: explicar diagnósticos e tratamentos de forma clara;

Disponibilidade 24h: oferecer suporte em emergências;

Acompanhamento pós-consulta: manter contato para tirar dúvidas e demonstrar cuidado contínuo;

Presença digital ativa: compartilhar informações relevantes nas redes sociais e manter canais de comunicação abertos.

Marketing veterinário

Com a maioria dos tutores buscando informações on-line antes de escolher uma clínica, segundo Rodrigues, estar presente na internet é crucial.

“Um site bem estruturado, redes sociais ativas e até um aplicativo próprio aumentam a visibilidade e a credibilidade do negócio. Estratégias como conteúdo educativo, depoimentos de clientes e agendamento on-line facilitam a vida do tutor e atraem mais pacientes”, explica.

De acordo com o CEO da Clínica Leal, algumas estratégias eficazes incluem:

Posts educativos: dicas de saúde, prevenção e cuidados com os animais;

Vídeos e stories: mostrar o dia a dia da clínica, procedimentos e depoimentos;

Google Meu Negócio: essencial para aparecer em buscas locais;

WhatsApp Business: uma alternativa para facilitar o agendamento e tirar dúvidas rápidas.

Qual o futuro do mercado veterinário?

Na visão de Rodrigues, o setor pet deve continuar em expansão no Brasil, e os profissionais que investirem em qualidade, transparência e inovação terão mais chances de crescer.

“O segredo está em equilibrar tecnologia, atendimento humanizado e uma comunicação que gere confiança. Quando o tutor percebe que o pet está em boas mãos, ele não só volta como também indica seu serviço. E, no final, o maior beneficiado é o animal, que recebe o cuidado que merece”, afirma.

