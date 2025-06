Festa de Santo Antônio movimenta Sabará com fé, música e tradição

Sabará já respira o clima de uma de suas celebrações mais queridas: a tradicional Festa de Santo Antônio. Com programação até o dia 15 de junho, o evento reúne fiéis, moradores e visitantes em momentos de fé, cultura e confraternização. Missas, novenas, procissões, leilões e barraquinhas fazem parte da festa, que tem seu ponto alto no dia 13, data dedicada ao santo casamenteiro.

Nesta sexta-feira (13), missas serão realizadas ao longo de todo o dia, acompanhadas de homenagens ao padroeiro e apresentações musicais. As tradicionais barraquinhas, com comidas típicas e brincadeiras, completam o clima festivo e reforçam o espírito de união da comunidade.

Organizada pela comunidade do Santuário Arquidiocesano Santo Antônio, com apoio da prefeitura da cidade, a festa é um verdadeiro símbolo de devoção popular e preservação de costumes transmitidos entre gerações. Veja a programação completa abaixo:

Quinta-feira – 13° Dia da Trezena

19h30 – Missa – Santuário

Presidente da celebração: Dom Edmar José da Silva

Bênção dos Namorados

Homenagem a Santo Antônio: Doadores do Pãozinho de Santo Antônio

Após a missa apresentação musical e barraquinhas.

Festa do Glorioso Santo Antônio

Sexta-feira (13) – Dia de Santo Antônio

00h – Missa – Ermida

Presidente da celebração: Pe. Joel Roberto Alvim Carreira Junior

Homenagem a Santo Antônio: Homenagem à Academia de Ciências e Letras de Sabará – Sr. Bernardo Evangelista Lopes

05h – Missa – Ermida

Presidente da celebração: Pe. Leandro Mendes

06h – Missa – Santuário

Presidente da celebração:

08h – Missa – Santuário

Presidente da celebração: Pe. Aureo Nogueira de Freitas

10h – Missa – Santuário

Presidente da celebração: Dom José Otácio Oliveira Guedes

12h – Missa – Ermida

Presidente da celebração: Pe. Higo Dias de Oliveira Almeida

15h – Missa Santuário – Seguida de procissão com a imagem de Santo Antônio pelas ruas do bairro

Presidente da celebração: Pe. Joel Roberto Alvim Carreira Junior

19h30 – Missa – Santuário

Presidente da celebração: Pe. Joel Roberto Alvim Carreira Junior

Após a missa apresentação musical e barraquinhas.

Sábado (14) - Missa Ermida

08h – Missa – Ermida

Presidente da celebração: Pe. Joel Roberto Alvim Carreira Junior

15h – Missa – Ermida

Presidente da celebração: Pe. Joel Roberto Alvim Carreira Junior

19h30 – Missa – Comunidade do Rosário

20h30 – Apresentação musical e barraquinhas

Domingo do Romeiro (15)

08h – Missa – Santuário

10h – Missa – Santuário

12h – Devocionário de Santo Antônio e bênção dos Devotos – Ermida

12h – Almoço com show de prêmios – Prêmio de R$ 500,00 – R$ 250,00 – R$ 100,00

15h – Missa – Ermida

Presidente da celebração: Pe. Leandro Mendes

18h – Missa – Santuário

Presidente da celebração: Pe. Joel Roberto Alvim Carreira Junior

Após a missa apresentação musical e barraquinhas.