Orações de Santo Antônio para encontrar um amor

Santo Antônio, padroeiro do amor

Oração para encontrar um amor I "Santo Antônio, eu sei que o casamento é uma vocação abençoada por Deus. É o sacramento do amor, comparado ao amor que Cristo tem para com a Igreja. Eu me sinto chamado(a) para o casamento: por isto, Santo Antonio, ajuda-me a encontrar um(a) namorado(a) bom/boa, amável, sério(a) e sincero(a), que tenha os mesmos sentimentos de afeto que eu sinto. Faz com que completemos um ao outro e formemos uma união abençoada por Deus, para que nós dois, juntos, sejamos capazes de vencer possíveis problemas familiares e conservemos sempre vivo o nosso amor, para que nunca falte a compreensão e a harmonia familiar. Santo Antônio, abençoa-nos, a mim e a meu/minha namorado(a); acompanha-nos até o altar e conserva-nos unidos pelo resto da nossa vida. Santo Antonio, rogai por nós.”

Oração de Santo Antônio para encontrar um amor "Meu grande amigo Santo Antônio, tu que és o protetor dos namorados, olha para mim, para a minha vida, para os meus anseios.Defende-me dos perigos, afasta de mim os fracassos, as desilusões, os desencantos. Faz que eu seja realista, confiante, digno(a) e alegre. Que eu encontre um(a) namorado(a) que me agrade, seja trabalhador(a), virtuoso(a) e responsável.Que eu saiba caminhar para o futuro e para a vida a dois com as disposições de quem recebeu de Deus uma vocação sagrada e um dever social. Que meu namoro seja feliz e meu amor sem medidas. Que todos os namorados busquem a mútua compreensão, a comunhão de vida e o crescimento na fé. Assim seja."

Quando queremos alcançar uma graça no amor, o primeiro nome que nos vem a cabeça é. A devoção a esse santo é uma herança de Portugal, terra onde o nosso querido santo nasceu. Ele é o padroeiro dos pobres e oprimidos, dos animais, dos amputados, dos barqueiros, dos pescadores, dos marinheiros, dos viajantes, dos idosos e das grávidas . Neste artigo, ensinamos a você aspara encontrar um amor.Por aqui, Santo Antônio é santo casamenteiro e padrinho dos namorados, lembrado por ajudar os solitários a encontrar um amor. Muita gente acha que somente as mulheres pedem a graça de um amor para Santo Antônio, mas não é verdade. Os homens também podem alcançar graças com orações ao santo casamenteiro. Conheça aqui duaspara encontrar um amor. Escolha aquela que mais tocar o seu coração e reze com muita fé para ter o seu pedido atendido.Para reforçar o seu pedido, tenha uma imagem de Santo Antônio para direcionar a oração. Faça o seu pedido com devoção e com o coração aberto para ter a sua graça alcançada e encontrar um amor com as orações de Santo Antônio.