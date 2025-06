Um em cada três brasileiros pensa mais no amante do que no parceiro

Você sabia que a canção “Mr. Brightside”, a mais famosa da banda The Killers, foi criada após seu autor, Brandon Flowers, ser traído pela namorada? Foi o que o vocalista do grupo de rock de Las Vegas revelou em entrevista à ‘Q Magazine” no ano de 2009. Divulgação

“Eu estava dormindo e sabia que havia algo errado. Eu tenho esses instintos. Fui ao Crown and Anchor (bar localizado em Las Vegas) e minha namorada estava lá com outro cara”, revelou Flowers na ocasião. Em 2018, a revista Rolling Stones classificou “Mr. Brightside” como a 34ª música mais popular do século 21. Lucy Hamblin/Wikimedia Commons

Traições são tema frequente no noticiário sobre famosos. E há aqueles que ganham as manchetes por terem filhos fora do casamento. O Flipar lembra alguns a seguir! Reprodução de redes sociais

O empresário Joe Jackson, pai do eterno Michael Jackson, teve dez filhos com a esposa Katherine Jackson. No entanto, ele também é pai de Joh'Vonnie Jackson, fruto de uma traição com Cheryl Terrel. Instagram @johvonniejackson74

O atacante de futebol Jô engravidou a amante, a influencer Maiára Quiderolly. A notícia vazou em junho de 2022. Na época, o ídolo de Corinthians e Atlético-MG estava casado com Claudia Silva. Eles se separaram e depois reataram. Reprodução Corinthians TV

Ator, fisiculturista, político e empresário, Arnold Schwarzenegger casou-se em 1986 com a jornalista Maria Shriver. Em 2011, após seu mandato como governador da Califórnia, revelou que teve um filho (Joseph) com uma ex-governanta, em 1997. O casal, então, se separou e não reatou mais. Reproução de Instagram

O ator americano Chuck Norris tem cinco filhos. Em 1963, nasceu Dina, fruto de um relacionamento fora do casamento dele com Dianne Holechek, que começou em 1958. Ele só descobriu a filha nos anos 90 e se separou em 1998. Teve dois filhos com Dianne e outros dois com uma terceira mulher, mas depois de separado. Reprodução

O ator Dado Dolabella namorou, de 2009 a 2010, a modelo Viviane Sarahyba. No entanto, ele teve um relacionamento extraconjugal com uma estudante, o que gerou João Valentim, nascido em dezembro de 2009. Reprodução de Twitter

O ator inglês Hugh Grant tem cinco filhos. Três deles nasceram em um intervalo de 15 meses: Tabitha e Felix, nasceram em 2011 e 2013, frutos do relacionamento com a atriz chinesa Tinglan Hong. Porém, em 2012, ele virou pai de John Mungo, fruto de uma traição com a produtora sueca Anna Eberstein. Hoje, eles estão casados e têm mais 2 filhos. Kurt Kulac - Wikimédia Commons

O cantor Leonardo tem seis filhos. Um deles é Matheus Vargas, que nasceu em 1998, fruto de uma traição com a cantora Liz Vargas. Anos antes, em 95, Leonardo tinha se casado com a jornalista Poliana Rocha. O caso extraconjugal resultou em separação, mas desde 2002 eles estão juntos novamente. Instagram @matheusvargas

O cantor e produtor Ximbinha ficou com a cantora Joelma de 1998 a 2015. Eles formaram a banda Calypso, que chegou ao fim também por conta de uma traição dele, que gerou uma filha logo no início do relacionamento. Em 2012, um DNA confirmou a paternidade. Instagram @ximbinhaoficial

O cantor Latino tem dez filhos, cada um com uma mulher diferente. Alguns de seus herdeiros são frutos de traição. Ele namorou a cantora Kelly Key de 1997 a 2002, com quem tem um filha, Suzana, nascida em 2000. Neste período, porém, teve quatro filhos, alguns assumidos apenas há poucos anos. Instagram @latino

O cantor Arlindo Cruz, hoje debilitado por um AVC, é casado com Babi Cruz há mais de 30 anos. Eles tiveram dois filhos, mas o artista também é pai de Kauan Felipe, de 32 anos, fruto de uma traição. Babi o perdoou e manteve o casamento. Instagram @ko_felipec09

Em 2019, a cantora Anitta descobriu que é irmã do militar Felipe Terra. O jovem é fruto de um relacionamento fora de Mauro Santana, pai deles, com Cleide Terra, antes do atual casamento com Miriam Macedo. Reprodução Instagram @machadorenan

Steven Tyler, vocalista da banda Aerosmith há mais de 50 anos, é pai da atriz Liv Tyler, fruto de uma traição de da modelo Bebe Buell. Na época, ela ainda estava com o músico Todd Rundgren e saiu com Tyler. A história só veio à tona quando Liv tinha 12 anos. Reprodução de Instagram

Cantor britânico, mito dos Rolling Stones, Mick Jagger tem oito filhos, incluindo Lucas Jagger. Nascido em 1999, ele é fruto de uma rápida relação do artista com a apresentadora brasileira Luciana Gimenez. O problema é que ele estava casado com a modelo Jerry Hall desde 1990. Reprodução

Matthew Knowles, pai de Beyoncé, tem um filho (Nixon Knowles), fruto de uma traição com a atriz Alexsandra Wright. O adolescente nasceu em 2010. No ano seguinte, Matthew se separou de Tina Knowles, com quem estava há 31 anos. Reprodução de instagrams

Em 1985, quando estava casado com a fotógrafa Pattie Boyd, o guitarrista Eric Clapton tornou-se pai de Ruth Clapton, fruto de um relacionamento com Yvonne Kelly. Reprodução

Agora uma personalidade que já morreu: Rei do Futebol, Pelé teve 7 filhos, sendo 5 frutos de casamentos e dois de casos extraconjugais: Sandra Regina (1964-2006, foto) e Flávia Kurtz (1970). As duas precisaram acionar a Justiça para serem reconhecidas por ele. Reprodução