Infidelidade no trabalho: Os 10 empregos que mais geram adultério

Um estudo realizado pela empresa britânica Rant Casino revelou que 85% dos casos de traição começam no ambiente de trabalho. A pesquisa, conduzida com 3.800 pessoas no Reino Unido, apontou que uma em cada cinco admitiu já ter se envolvido com um colega, destacando as profissões mais associadas à infidelidade.

Vendedores estão no topo da lista das profissões com maior propensão à infidelidade, seguidos por professores e profissionais da área da saúde. Em quarto lugar, aparecem os trabalhadores do setor de transportes e logística, enquanto os que atuam em hotelaria e eventos ocupam a quinta posição.

A suspeita de infidelidade no ambiente de trabalho tem levado cada vez mais pessoas a recorrerem à investigação conjugal para descobrir a verdade. Detetives particulares especializados nesse tipo de caso utilizam técnicas aprimoradas para identificar possíveis traições. Segundo o CEO da Mega Detetives, Alex Almeida, com a rotina intensa e a proximidade entre colegas, muitos relacionamentos extraconjugais começam dentro do próprio ambiente profissional, tornando a investigação uma alternativa para quem busca respostas concretas antes de tomar uma decisão.

" A infidelidade no ambiente de trabalho é mais comum do que se imagina. A rotina intensa, a proximidade entre colegas e até mesmo as viagens corporativas podem facilitar envolvimentos extraconjugais. Muitos casais enfrentam dúvidas e desconfianças, levando algumas pessoas a buscar respostas por meio da investigação conjugal. O importante é ter clareza sobre a situação antes de tomar qualquer decisão." evidencia Alex Almeida.

Profissões com maior probabilidade de infidelidade:

Vendedores;

Professores;

Profissionais de saúde;

Transportes e logística;

Hotelaria e eventos;

Engenharia e indústria;

Imobiliário e construção;

Contabilidade, banca e finanças;

Tecnologia da informação (TI);

Forças armadas.

