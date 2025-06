BH: adolescente é baleado depois de ser forçado a atacar rivais do tráfico

Um adolescente de 17 anos foi baleado no Conjunto Paulo VI, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), na noite desse domingo (9/6), em um episódio de guerra do tráfico de drogas. Segundo o boletim de ocorrência, o jovem foi forçado por traficantes a atacar a tiros uma facção rival.

Moradores da região ouviram disparos de arma de fogo e chamaram a Polícia Militar, quando eram 20h55. O adolescente foi encontrado no chão, com perfurações aparentes em diferentes regiões do corpo.

O jovem tinhaa sinais vitais e foi socorrido ao Hospital Risoleta Neves, em Venda Nova, onde deu entrada e permanece internado.

Testemunhas, que preferiram não se identificar, relataram aos militares que o jovem tem uma dívida com traficantes da parte baixa do Conjunto Paulo VI. Como forma de pagamento, os criminosos deram a ele a “missão” de atacar a região superior do bairro, dominada por traficantes rivais, que estão em guerra com o grupo.

O jovem seguiu à Rua Bem-Me-Quer, onde há um ponto de venda de drogas, e atirou. Os traficantes revidaram e o adolescente foi atingido nas pernas, tórax, abdômen e rosto. Ele conseguiu fugir e caiu na Rua Renascer.

A perícia foi acionada e a Polícia Civil segue com as investigações.