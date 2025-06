Grande BH: briga por ciúmes termina com feminicídio brutal

Uma mulher de 29 anos morreu depois de ser vítima de múltiplas agressões do companheiro, de 33, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (8/6). Segundo testemunhas, os dois brigavam por ciúmes quando o crime ocorreu. O caso foi registrado como feminicídio.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada por pessoas que frequentavam uma casa para consumo de drogas e bebidas, no Bairro Laranjeiras. Conforme o boletim de ocorrência, o grupo chegou ao local às 10h e encontrou o corpo na parte externa da casa.

O grupo informou aos militares nomes de pessoas que passaram a noite no local e uma delas foi encontrada para depoimento.

A testemunha relatou que, por volta das 4h, viu o casal discutindo por ciúmes. Neste momento, o homem passou a agredir a mulher com socos, chutes e golpes de pedaço de madeira, derrubando-a da varanda da casa, fazendo com que a vítima perdesse a consciência.

Depois de alguns momentos, a testemunha relatou que viu o agressor fugindo da casa. Ela também contou que sentiu medo pela agressividade do autor.

O corpo foi encontrado com sinais de tortura. Segundo a perícia, o autor introduziu uma mangueira de jardim pela boca da mulher, fazendo com que as vísceras dela ficassem expostas pela cavidade anal.

Os militares encontraram o suspeito em um ponto de ônibus. Conforme os registros, ele estava pronto para fugir da cidade. Foi realizada uma busca pessoal, mas nenhum objeto suspeito foi encontrado. Porém, o tornozelo do homem estava com respingos de sangue.

O autor foi preso em flagrante e encaminhado à 2ª Central do Plantão Digital. Já o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Betim, onde passará por exames. A Polícia Civil vai investigar o caso.