Mulher é agredida pelo namorado por recusar sexo dentro do carro

Uma noite que começou com comemoração terminou em violência e medo para uma mulher de 34 anos, que denunciou à Polícia Militar (PM) ter sido agredida pelo namorado, de 40. O caso ocorreu na madrugada desse sábado (7/6), no Bairro Nova Floresta, em Patos de Minas, no Triângulo Mineiro.

Segundo relato à PM, o casal retornava de uma festa de aniversário quando, durante o trajeto de volta para casa, o homem propôs uma relação sexual ainda dentro do carro. Diante da recusa da companheira, ele teria ficado agressivo e começado uma discussão.

Ao chegarem em frente à casa da vítima, o suspeito teria segurado a mulher com força pelo braço e a empurrado, fazendo com que ela caísse no chão. Com escoriações nos ombros e na perna direita, a vítima, então, acionou a PM. Apesar dos ferimentos, ela dispensou atendimento médico.

O homem fugiu do local em seu veículo e, até o fechamento da matéria, ainda não havia sido localizado. A PM segue os rastreamentos na tentativa de encontrá-lo.

A vítima relatou aos militares que o episódio não foi um caso isolado. Segundo o depoimento, o relacionamento, que dura cerca de um ano e meio, já era marcado por agressões físicas e psicológicas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O casal tem um filho de um ano. Ela contou ainda que, durante a gravidez, o companheiro teria pressionado para que ela interrompesse a gestação.