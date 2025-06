Briga por guarda de criança termina em agressões e prisão de três pessoas

Uma briga familiar envolvendo a guarda de uma menina de quatro anos e a posse de um carro terminou com três pessoas presas em Patos de Minas, no Triângulo Mineiro. O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) na noite dessa sexta-feira (6/6) após agressões físicas e trocas de ofensas entre a mãe, a avó da criança e o companheiro dela, no momento da entrega da menina.

Segundo o boletim de ocorrências, uma mulher de 34 anos procurou a PM alegando que sua mãe, de 56, se recusava a devolver a filha, que estava sob seus cuidados desde 31 de maio, e também um carro Chevrolet Onix de sua propriedade, estacionado no prédio da avó.

A mulher apresentou documentos comprovando a guarda judicial da criança e a propriedade do veículo. Já a avó e o companheiro dela, de 43 anos, contestaram a versão, acusando a mãe da criança de uso abusivo de álcool e medicamentos controlados, maus-tratos e até de submeter a criança a “práticas satanistas”. Também disseram que a menina vivia em condições de negligência, “passando fome”.

Com a chegada da PM, ficou acertado que a avó entregaria a criança à filha na calçada do prédio. Mas, em vez de encerrar o conflito, a cena acendeu o estopim de mais uma discussão.

A avó, segundo consta no boletim de ocorrências, insultou a filha com xingamentos como “drogada, vagabunda e satanista”. A filha revidou com palavras como “safada, louca e alcoólatra”, além de insultar o padrasto, chamando-o de “vagabundo”. O homem, por sua vez, também atacou verbalmente a enteada, chamando-a de “vagabunda e louca”.

A tensão escalou quando a avó tentou puxar a filha pelo braço, mesmo ela estando com a criança no colo. Conforme o registro da ocorrência, a mulher reagiu com um empurrão, provocando uma escoriação no pulso da mãe.

A confusão terminou na delegacia, com os três envolvidos conduzidos pelos policiais. A avó precisou ser atendida na Santa Casa de Misericórdia por conta do ferimento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A criança, por sua vez, foi acolhida pelo Conselho Tutelar e, posteriormente, entregue aos cuidados do pai.