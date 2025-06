Briga entre irmãos termina em morte a facadas em Nova Lima, na Grande BH

Um homem de 46 anos foi preso depois de confessar matar o irmão, de 43, com golpes de faca de cozinha. A vítima ameaçava matar o autor, a esposa e a filha decapitados ou com fogo na casa. O caso aconteceu na Vila Nova Suíça, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse domingo (1°/6).

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontrou a vítima caída na área externa da casa, com ferimentos na região do pescoço e uma hemorragia intensa no tórax. O autor estava ao lado do corpo e, assim que viu os militares, assumiu o homicídio. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte.

Conforme os registros, o autor afirmou que o irmão o ameaçou e ameaçou sua família minutos antes do crime. Ele contou que estava em casa com a esposa e filhas menores de idade quando a vítima tentou invadir com um porrete de madeira, os ameaçou de morte e afirmou que iria buscar um galão de gasolina para atear fogo no imóvel.

O autor saiu de casa com uma faca de cozinha para se defender e a esposa ligou para a polícia para pedir ajuda com as ameaças. A situação, porém, se escalou depois que o autor encontrou o irmão e os dois começaram uma briga física.

De acordo com seu relato, ele golpeou a vítima no pescoço e no tórax e, assim que o irmão caiu, retornou para casa, lavou a faca e as mãos na cozinha e aguardou a chegada da polícia.

A esposa do autor confirmou a versão e disse que o cunhado estava ameaçando a família desde o horário de 18h30. Conforme o documento oficial, ela afirmou que o marido não tentou fugir, lavou a faca e prontamente assumiu o crime.

Histórico

Segundo a PM, a vítima tinha dois registros de ameaça contra o irmão e tinha outras passagens por ameaças contra a ex-mulher e contra a cunhada. Ele também já tinha cumprido prisão duas vezes por ameaças contra a ex.

Testemunhas que preferiram não se identificar contaram que a vítima era usuária de drogas e álcool e era responsável por causar “diversas confusões no bairro”. Aos policiais, o autor disse que o irmão implicava com sua esposa desde que foi abordado pela Polícia Militar em casa enquanto usava drogas, em uma data anterior. A vítima acusava a cunhada de tê-la denunciado e, desde então, ameaçava-a de morte, juntamente do marido e filhas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O corpo passou por perícia e foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML). O autor foi preso e encaminhado à 2ª Central Estadual do Plantão Digital e as investigações seguem com a Polícia Civil.