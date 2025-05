Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ocupa a 9ª posição no ranking de municípios brasileiros com melhor qualidade de vida. O dado, divulgado nessa quinta-feira (29/5), é do Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2025, realizado pelo instituto Imazon, e que leva em consideração 57 indicadores sociais e ambientais.

Com cerca de 111.697 habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE), Nova Lima é a única cidade de Minas Gerais no ranking das 20 melhores. A cidade na Grande BH tem pontuação de 69,91, enquanto o primeiro lugar da lista, ocupado pelo município paulista de Gavião Peixoto, tem 73,26. Na classificação dos 20 municípios com índice mais baixo, Uiramutã, em Roraima, apresenta o resultado mais drástico, com 37,59. O levantamento analisou os 5.570 municípios brasileiros.

Na classificação que considera o melhor desempenho entre municípios com 100 mil a 500 mil habitantes, a cidade na Grande BH também se destaca. Nova Lima fica na segunda posição, com 69,91, atrás apenas de Jundiaí, no estado de São Paulo, que tem pontuação de 70,70.

Para o cálculo das pontuações, o índice tem três dimensões, sendo elas: necessidades humanas básicas, fundamentos do bem-estar e oportunidades. Cada um desses componentes possui de três a seis indicadores. O índice varia de 0 (pior) a 100 (melhor) e corresponde à média simples dos resultados do IPS das três dimensões. Por sua vez, a nota de cada dimensão é a média simples dos resultados de cada componente.

No quesito necessidades humanas básicas, entre os componentes estão nutrição e cuidados médicos básicos; água e saneamento; moradia; segurança pessoal. Nos fundamentos do bem-estar, estão acesso ao conhecimento básico; qualidade do meio ambiente; saúde e bem-estar; acesso à informação e comunicação. Na dimensão oportunidades, os componentes são direitos individuais, liberdades individuais e de escolha; inclusão social e acesso à educação superior.

Os 57 indicadores utilizados são provenientes de fontes oficiais e de institutos de pesquisa, como DataSUS, Sisvan/Ministério da Saúde, Ministério da Cidadania, Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e outros.

