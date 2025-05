PUC Minas anuncia novo campus na Região Metropolitana de BH

A Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) irá ganhar seu oitavo campus no estado, desta vez em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a universidade e com a empresa parceira do projeto, CSul Lagoa dos Ingleses, o campus de aproximadamente 40 mil m² ficará localizado na Avenida Wimbledon, uma das principais avenidas do condomínio Alphaville, que dá acesso ao campus com vista para a Lagoa dos Ingleses.

De acordo com a PUC, a expectativa é que o novo polo universitário já tenha cursos disponíveis em 2027. Segundo a Csul, o endereço fica em uma das áreas mais nobres da Lagoa dos Ingleses. O reitor, Padre Luís Henrique, conta que conheceu o projeto assim que foi nomeado para o cargo.

"Nós fomos atrás, começamos uma grande tratativa, vimos primeiramente o terreno – que foi repensado para uma área mais nobre, mais urbanizada e próxima de uma realidade que atenda melhor àquilo que a PUC tem a oferecer”, explicou.

“Desejamos que esse momento possa significar contribuições relevantes para o desenvolvimento da região e da sociedade mineira”, finalizou o grão-chanceler da PUC e arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, Dom Walmor Oliveira de Azevedo.

Atualmente, a universidade tem aproximadamente 70 mil alunos, sendo 40 mil na graduação e 30 mil na pós-graduação. Conta com sete campus, sendo quatro em Belo Horizonte (Coração Eucarístico, Lourdes, São Gabriel e Barreiro), dois na Região Metropolitana (Contagem e Betim) e um em Poços de Caldas, no Sul de Minas.

Cursos disponíveis em Nova Lima

De acordo com a PUC Minas, a proposta é que o campus Nova Lima oferte cursos de natureza mais tecnológica. O primeiro conjunto de cursos a ser ofertado será na área de Informática, como Ciência da Computação, Engenharia de Software, Engenharia da Computação e Ciência de Dados e Inteligência Artificial".

Posteriormente, será analisada a oferta de cursos de Administração, com enfoque em gestão baseada em dados, de Propaganda e Marketing, de Engenharia de Robôs e outros temas que possuam também essa conexão com as tecnologias mecânicas ou digitais. A universidade informou em nota que, conforme o desenvolvimento do campus, cursos como Direito ou Psicologia também podem fazer parte da lista.

Questionada a respeito dos valores das mensalidade, a faculdade explica que não serão valores muito diferentes dos atualmente praticados nas demais unidades. "Essas mensalidades variam conforme a carga horária dos cursos e, neste momento, é apenas possível dizer que teremos cursos mais densos, que ofereçam oportunidades de aprendizagem e de trabalho em projetos para os alunos em tempo integral (manhã e tarde)", informa em nota.