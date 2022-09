PUCMinas tem novo reitor, com mandato para três anos a partir de outubro

O arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo (D), grão-chanceler da PUC Minas, divulgou comunicado sobre nomeação do novo reitor, padre Luís Henrique Eloy e Silva (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press- 30/11/2018) Mudança na direção da PUCMinas, maior universidade católica do mundo. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, grão-chanceler da PUC Minas, divulgou nesta quarta-feira (21) um comunicado sobre nomeação do novo reitor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais: padre Luís Henrique Eloy e Silva.









No comunicado, dom Walmor expressa agradecimento ao atual reitor, o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte dom Joaquim Mol. "Reconhecimento ao competente desempenho e contribuições singulares de dom Joaquim Giovanni Mol Guimarães, nos seus cinco triênios, por 15 anos, na condução da Reitoria da PUC Minas, com importantes conquistas, inovações e avanços." No texto, também dedica votos de "fecundo serviço eclesial, acadêmico e de gestão corporativa" ao padre Luís Henrique, na nova missão à frente da reitoria da PUCMinas.

Serviços à Igreja

Natural de Nepomuceno, na Região Sul de Minas, padre Luís Henrique Eloy e Silva é mestre e doutor em Ciências Bíblicas pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma e pós-doutor em Hermenêutica Bíblica pela Faculdade de Teologia da Universidade Ludwig-Maximilians de Munique, na Alemanha. Além de professor de Exegese do Novo Testamento e de Patrologia na PUC Minas, é professor de Exegese do Novo Testamento na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, tendo lecionado como professor convidado na Faculdade São Bento do Rio de Janeiro e no Seminário Pontificio Mayor de los Santos Ángeles Custodios, em Santiago do Chile.





Na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), padre Luís Henrique é perito da Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé e coordenou o trabalho de tradução da Bíblia da CNBB, lançada em 2018. Em 2008, foi nomeado pelo Papa Bento XVI perito na XII Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos sobre a Palavra de Deus na Vida e na Missão da Igreja e, desde outubro de 2014, é o representante brasileiro na Pontifícia Comissão Bíblica, órgão da Congregação para a Doutrina da Fé, no Vaticano, por nomeação do Papa Francisco.