UFMG e PUC Minas promovem campanha de vacinação contra a gripe nesta semana

Duas universidades de Belo Horizonte realizam campanha de vacinação contra gripe nesta semana. Na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a ação ocorre nesta quinta (8/5) e sexta-feira (9/5), e na PUC Minas, a iniciativa já está acontecendo.

Na UFMG, a campanha ocorre no Departamento de Atenção à Saúde do Trabalhador (Dast) da Pró-reitoria de Recursos Humanos (PRORH). Professores, servidores técnico-administrativos e estudantes podem se vacinar, das 9h às 16h, nas instalações localizadas na Unidade Administrativa 2, campus Pampulha.

Para receber o imunizante, a pessoa deve apresentar um documento oficial de identificação com foto e CPF. Quem possuir a carteira de vacinação, também deve levá-la. Segundo a UFMG, a medida é uma oportunidade para que a comunidade universitária se proteja contra os vírus da influenza, que circulam com maior intensidade nesta época do ano.

Já o Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde (ICBS), por meio do Departamento de Enfermagem, começou a vacinação em abril para o público externo e ampliou para todos acima de 6 meses de idade em Minas Gerais.

A vacina ainda será aplicada nos dias 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de maio, das 8h às 11h, na sala 404 do Complexo Esportivo, no campus Coração Eucarístico.

Para receber a dose, é necessária a apresentação de um documento com foto e a caderneta de vacina. O imunizante disponível é a trivalente, que protege contra os vírus H1N1, H3N2 e influenza B.

Serviço

PUC Minas

Data: até 29 de maio (às terças, quartas e quintas-feiras)

Horário: das 8h às 11h

Local: Complexo Esportivo (rua Dom José Gaspar, 500 – acesso 3)

UFMG

Data: quinta (8/5) e sexta-feira (9/5)

Horário: das 9h às 16h

Local: Avenida Antônio Carlos, 6627 - Pampulha

