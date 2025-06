Briga entre colegas de trabalho termina com homem esfaqueado em bar

Um homem, de 21 anos, foi esfaqueado por um colega de serviço na noite dessa quarta-feira (4/6), no bairro Tijuco, em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito, de 28 anos, foi abordado pela polícia muito alterado e aparentemente sob efeitos de entorpecentes. Ele relatou que estava bebendo com um colega de trabalho no bar quando o indivíduo começou a ofendê-lo e afrontá-lo.

Nesse momento, o suspeito pegou um canivete na cintura e a vitima pegou uma faca. Ambos passaram a se agredir e uma mulher tentou intervir, mas foi atingida no braço direito.

Durante a briga, o suspeito conseguiu golpear o colega de trabalho, que começou a desfalecer. O homem, então, fugiu do local da briga e foi abordado pela polícia.

Ainda durante conversa com a PM, o suspeito chegou a demonstrar arrependimento, mas disse que, caso a vítima sobreviva, irá tentar matá-la novamente.

Uma testemunha relatou que os homens estavam bebendo quando começaram a brigar. Um deles sacou um canivete e foi para cima do amigo. Depois de golpeá-lo, o suspeito fugiu.

A vítima foi socorrida com sete perfurações no tórax, braços e em uma das coxas. Ela segue internada no Hospital São Judas Tadeu. A mulher que tentou separar a briga e acabou ferida também foi atendida no mesmo hospital.

O suspeito do crime recebeu voz de prisão por homicídio tentado e foi encaminhado para a delegacia. O caso será investigado.