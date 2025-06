Homem é preso sob suspeita de matar o irmão por disputa de terras

Um homem de 67 anos foi assassinado com um tiro na cabeça em uma fazenda localizada à margem da LMG-798, zona rural de Uberaba, no Triângulo Mineiro. A vítima foi encontrada morta em sua propriedade denominada Fazenda Recanto do Guerreiro, na última sexta-feira (30/5).

Segundo boletim de ocorrência, o suspeito de praticar o crime, que foi preso, é irmão da vítima e tem 60 anos. Os dois teriam antigas desavenças por disputa de terras, segundo relatos de parentes ao registro policial.

Na semana passada, os irmãos teriam recebido intimação judicial para tratar do conflito.

Na casa do suspeito, segundo a PM, foram apreendidas uma espingarda calibre 12 com oito munições, uma pistola Taurus 9mm com carregadores e 20 munições, um cartucho calibre 28 deflagrado e um celular.

Também consta no registro policial que, inicialmente, a PM foi acionada para um suposto suicídio. O suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PC) de Uberaba.