MG: jovem 18 anos é preso com mais de 100 cigarros eletrônicos e drogas

Um jovem de 18 anos foi preso por tráfico de drogas e pela posse de mais de 100 cigarros eletrônicos em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Ele tinha porções de cocaína e de maconha, mas disse ser de consumo próprio.

A Polícia Militar de Patos chegou até o suspeito, no bairro Vila Garcia, por meio de uma denúncia feita à Superintendência de Informações de Inteligência da Polícia Civil. A informação era de venda não só cigarros ilegais, mas também de drogas ilícitas.

Quando os militares chegaram ao endereço citado, o suspeito não estava, mas a avó e o pai dele confirmaram que o jovem comercializava cigarros eletrônicos e outros produtos de tabacaria.

Com a autorização dos familiares, os policiais realizaram buscas no imóvel e, em um quarto nos fundos da residência, foram encontrados 67 cigarros eletrônicos ainda fechados. Em um baú utilizado para transporte em motocicletas, foram localizadas mais 35 unidades do mesmo produto.

No quarto também estavam papelotes de cocaína e de maconha embalados para comércio. A denúncia mencionava ainda a possível posse de uma arma de fogo, que não foi encontrada.

Minutos depois, o jovem procurado foi ao local a pedido de familiares, que queriam entender a situação. Ele foi preso em flagrante. O suspeito ainda disse ser dependente químico de maconha e cocaína, e que as drogas encontradas pelos policiais no local eram suas.