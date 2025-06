Morre o ex-vigário judicial da Arquidiocese de BH, padre Mário Sérgio

Faleceu nesse domingo (1º/6) o padre Mário Sérgio Bittencourt de Carvalho. O sacerdote, que se dedicou a muitas comunidades de fé durante a vida, estava em tratamento de saúde, segundo a Arquidiocese de Belo Horizonte.

Em 2018, o arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo, nomeou Mário Sérgio pároco da Paróquia São Mateus, no Bairro Anchieta, Região Centro-Sul da cidade. Antes do título, ele era responsável pela Paróquia Divino Espírito Santo, no Bairro Santa Efigênia, Região Leste de BH.

Padre Mário Sérgio também foi vigário judicial na Arquidiocese de Belo Horizonte. “Padre Mário Sérgio dedicou a sua vida ao Evangelho. Agora é amparado no céu pelo mestre Jesus e por nossa amada Mãe Maria”, afirma o arcebispo dom Walmor Oliveira de Azevedo.

Em publicação nas redes sociais, o perfil da Paróquia São Mateus confirmou a morte do pároco. Diversos fiéis lamentaram o seu falecimento.

“Descanse em paz, Padre Mário! Agora não sofre mais, eu amava assistir sua missa na Igreja de São Mateus”, declarou uma seguidora. “Quanta coisa boa ele deixou em nossos corações. Boas lembranças teremos. Descanse em paz Padre Mário Sérgio. Sentiremos sua falta.”, comentou outro perfil.

O velório do padre Mário Sérgio Bittencourt de Carvalho foi realizado na Paróquia São Mateus, das 7h às 14h30 desta segunda-feira (2/6). Às 11h, o arcebispo metropolitano de BH, Dom Walmor, presidiu uma missa.

O pároco será sepultado às 15h30 no cemitério Bosque das Esperança, localizado na Rua Aldemiro Torres, nº 1500, Bairro Jaqueline, Região Norte da capital.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino