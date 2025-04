Dom Walmor celebra missa de Páscoa em hospital de BH

O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, inovou, de forma surpreendente e solidária, celebrando a tradicional missa do Domingo de Páscoa no Hospital Luxemburgo, bairro de mesmo nome, na Região Centro-Sul da capital. A missa começou às 9h.

Durante a permanência no hospital, especializado no tratamento oncológico, dom Walmor visitou pacientes e rezou com eles. Esteve à beira cama de uma senhora de 103 anos, cumprimentou funcionários e conversou com outras pessoas que estavam no local.

Nesta data, como ocorre anualmente, dom Walmor estaria presidindo a Missa de Ressurreição e o encerramento do tríduo pascal na Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana, Região Norte de BH. A celebração eucarística ficou a cargo do padre Eutrópio Aécio de Carvalho Souza.

SERVIÇOS

Inaugurado em 1986, o Hospital Luxemburgo é uma das unidades do Instituto Mário Penna e atende pacientes de convênios, particulares e do SUS. Em 2021, realizou mais de 305 mil procedimentos, nas mais diversas especialidades.

Oferece infraestrutura de ponta para receber pacientes e acompanhantes: são 294 leitos, CTI, unidade de transplante de medula óssea, unidade coronariana intensiva, centro cirúrgico, serviços de diagnóstico, completo setor de hemodinâmica, medicina nuclear, central de endoscopia, laboratório de anatomia, patologia, clínica patológica, pronto-atendimento 24 horas, consultórios e serviços de quimioterapia e radioterapia.