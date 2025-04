Procissão da Ressurreição: fiéis capricham nos tapetes devocionais em Minas

Moradores de cidades mineiras madrugaram no Domingo de Páscoa (20) para confeccionar os tapetes devocionais que pavimentam, nesta manhã, o trajeto da Procissão da Ressurreição com o Santíssimo Sacramento.

Em Santa Luzia, o cortejo sai da Praça da Matriz e percorre as ruas do Serro e Floriano Peixoto, passa pelo Largo do Bonfim e segue até a Rua Direita, no Centro Histórico da tricentenária cidade. Às 8h, teve início a Missa Solene da Ressurreição, celebrada no adro do santuário pelo pároco e reitor padre Felipe Lemos de Queirós.

“Participar da elaboração dos tapetes é reverenciar Jesus Cristo, no dia da Ressurreição. Por aqui, o Santíssimo Sacramento vai passar”, disse a maquiadora Gláucia Kretli, da comunidade de fé Sagrado Coração de Jesus e Maria. Ao lado, Maria das Dores de Jesus falou da sua emoção em transformar serragem colorida, borra de café e outros materiais em participação na maior festa da Igreja Católica.

No Largo do Bonfim, a artesã Júnia Carvalho reuniu familiares e amigos para o tradicional tapete, perto da sua casa. Às 5h, ela já estava a postos. “Começo a pensar no tapete desde o início do ano. Faço os moldes, separo o material que vou usar, preparo a serragem, enfim, penso em todos os detalhes.

Desta vez, no grupo colaborativo de Júnia Carvalho, está Juliana Massara, analista de sistemas, que veio com a filha, Sophia Massara, de 14 anos, para passar a Semana Santa em Santa Luzia, onde residem familiares. Juliana mora há 10 anos no Canadá. “Minha filha estuda em escola católica, então está familiarizada com as cerimônias da Semana Santa. Mas, de perto, tudo é diferente. Ficamos felizes em estar em Minas”, afirmou.

Ouro Preto



Na ex-capital de Minas, a Procissão da Ressurreição teve início logo após a missa festiva (7h), celebrada no Santuário Matriz Nossa Senhora da Conceição. O roteiro do cortejo inclui as ruas Bernardo Vasconcelos, Cláudio Manoel, Praça Tiradentes, Direita, São José, Getúlio Vargas e o Largo do Rosário, no Centro Histórico. Na madrugada, visitantes se juntaram aos moradores para confeccionar o destaque da cidade nesta época.





Conforme a secretária municipal adjunta de Turismo, Sônia Rezende, a prefeitura disponibilizou aos moradores mais de 1,5 mil sacos de serragem, totalizando mais de 60 mil quilos, para a confecção dos tapetes. Além disso, foram fornecidos 150 quilos de casca de arroz, borra de café, flores e outros materiais, incluindo anilina para a tintura da serragem. Para dar o tom à serragem, foram empregados quase 500 quilos de anilina.





O trabalho, realizado no galpão da Prefeitura de Ouro Preto, começou logo após o carnaval, mas a coleta e estocagem da serragem ocorreram bem antes. Sônia explica que houve doações de madeireiras, incluindo do polo moveleiro de Ubá, na Zona da Mata.



Programação de domingo



Sabará, na Grande BH

19h – Missa e canto do “Te Deum” na Matriz Nossa Senhora do Rosário e na Matriz Nossa Senhora da Conceição, com a coroação de Nossa Senhora no seu triunfo pascal





Serra da Piedade, em Caeté, na Grande BH

15h – Missa solene da Ressurreição do Senhor, na ermida

18h15 – Terço mariano



Para visitar a Serra da Piedade, é preciso fazer o agendamento no site santuarionossasenhoradapiedade.arquidiocesebh.org.br





Santa Luzia, na Grande BH

19h30 – Missa solene e Canto do “Te Deum” no Santuário Arquidiocesano Santa Luzia





Congonhas, na Região Central



15h – Missa solene da Basílica seguida da encenação da Ressurreição



18h – Missa do Triunfo de Nossa Senhora, que sai da Basílica em direção à Matriz Nossa Senhora da Conceição. Haverá a encenação da Assunção de Nossa Senhora





Ouro Preto, na Região Central

19h – Missa solene e coroação da imagem de Nossa Senhora do Triunfo e solene “Te Deum Laudamus”