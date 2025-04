Vai chover na Páscoa? Confira a previsão do tempo para este domingo

O domingo de Páscoa (20/04) será de céu nublado em Belo Horizonte, com possibilidade de chuva isolada, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas devem variar entre 17?°C e 28?°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 50% à tarde.

A capital mineira está sob alerta amarelo (perigo potencial) até as 10h de domingo. Segundo o Inmet, há possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h e ventos intensos de até 60 km/h.

Minas Gerais

Nas regiões Noroeste, Jequitinhonha e Norte de Minas, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Já na Região Metropolitana de BH, no Vale do Rio Doce, Mucuri e Zona da Mata, o dia será de céu nublado, com possibilidade de chuva isolada. Nas demais regiões, o céu varia de parcialmente nublado a claro.

A temperatura permanece estável, oscilando entre a mínima de 11?°C e a máxima de 34?°C.

