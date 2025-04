BH está em alerta de chuva de até 30 milímetros

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Belo Horizonte está em alerta de chuva até a manhã deste domingo (20/4). O alerta da Defesa Civil é para pancadas de chuva de até 30 milímetros com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. Uma chuva de 30 milímetros significa que, em uma área de um metro quadrado, cai o equivalente a 30 litros de água.

Mais cedo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas fortes para todo o estado de Minas Gerais. Enquanto Belo Horizonte e outros 502 municípios enfrentam perigo potencial - amarelo -, 350 cidades mineiras estão sob alerta de perigo - laranja.

O alerta laranja é válido até às 23:59 deste sábado para as Regiões do Triângulo, Metropolitana de Belo Horizonte, Sul, Sudoeste, Vale do Rio Doce e Oeste de Minas. Para estas localidades a previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h e ventos intensos entre 60 e 100 km/h.

Ainda segundo a Defesa Civil, Belo Horizonte pode ter chuva de até 70 milímetros nas próximas 24 horas. O índice representa 85% do esperado para todo o mês de abril, que tem média climatológica de 82,3 milímetros. Conforme o órgão, ainda não há alertas de riscos, uma vez que a ocorrência de problemas depende de como a chuva é distribuída na cidade, ou em que período de tempo se concentra, por exemplo.

A previsão da Defesa Civil indica também tendência de redução no volume de chuva entre domingo (20/4) e segunda-feira (21/4) na capital. Até a próxima terça-feira (22/4), a cidade, no geral, terá condições meteorológicas favoráveis à ocorrência de chuvas, por vezes fortes, com acumulados significativos, além de trovoadas e rajadas de vento ocasionais.

Veja as recomendações da Defesa Civil durante a chuva:



Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.





Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.





Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.





Atenção especial para áreas de encostas e morros.





Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).





Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.





Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.



